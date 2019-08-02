FİNANS

Bayraktar: Kurban Bayramı’nda 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bayraktar: Kurban Bayramı’nda 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
TZOB’da düzenlenen basın toplantısında konuşan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu yılki kurban fiyatları, kurbanlık hayvan varlığı ve üreticilerin beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi. Bayraktar, "Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta ise yüzde 10,7 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8 oranında yükselmiştir. 4 büyük ilde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 21 liradan 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 10 kuruştan 24 lira 95 kuruşa ulaşmıştır" dedi.
'ÖDENECEK TUTARIN 11,9 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞACAĞINI HESAPLIYORUZ'
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre halen kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon 112 bin kurbanlık hayvan bulunduğunu söyleyen Bayraktar, "Yaptığımız hesaplamalara göre, ülkemizde yaklaşık 10,6 milyar liralık büyükbaş, 5,8 milyar liralık küçükbaş olmak üzere 16,4 milyar liralık kurbanlık hayvan alıcısını beklemektedir. 2018’de 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş hayvan kurban olarak kesilmişti. Son yıllardaki kurban satışlarını göz önünde tuttuğumuzda, bu yıl yaklaşık 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. 2019’da, kurbanlıklar için ödenecek tutarın tahmini olarak 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz. Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvan vardır" diye konuştu.
‘ÜRETİCİLER 4,1 MİLYAR LİRA CİVARINDA BİR YEM MASRAFI YAPIYOR’
Kurbanlık için besiye alınan büyükbaş hayvanların 6 aylık yem masrafının hayvan başına 2 bin 700 lira olduğunu kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: "Kesilecek olan 900 bin büyükbaş kurbanlık hayvan için toplam yem masrafı 2,4 milyar lirayı geçmektedir. Yine ortalama 6 ay besiye alınma hesabıyla, küçükbaş hayvanlarda hayvan başına yem masrafı 620 liradan, 2 milyon 700 bine ulaşırken, küçükbaş hayvan için yapılan toplam yem masrafı ise 1,7 milyar liraya yaklaşmaktadır. Toplamda 3,6 milyon baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 4,1 milyar lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir."
'HALKIMIZIN ÖDEYECEĞİ TUTAR 4 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE OLACAK'
Bayraktar, kesilecek yaklaşık 900 bin büyükbaş hayvana vatandaşların ödeyeceği paranın 7,8 milyar lirayı geçeceğini söyleyerek, "Bir küçükbaş hayvanın ortalama bin 500 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvana halkımızın ödeyeceği para ise 4 milyar liranın üzerinde olacaktır. Toplamda halkımızın 3,6 milyon kurbanlık için 11,9 milyar liraya yakın para ödeyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bayraktar: Kurban Bayramı’nda 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Arıcılar bal rekoltesinden umutlu Arıcılar bal rekoltesinden umutlu 
6 ayda 300 farklı yerli tohum elde edildi6 ayda 300 farklı yerli tohum elde edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 70 azaldı

Büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 70 azaldı

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık

Arıcılar bal rekoltesinden umutlu 

Arıcılar bal rekoltesinden umutlu 

6 ayda 300 farklı yerli tohum elde edildi

6 ayda 300 farklı yerli tohum elde edildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Haziran ’da yüzde 34.9 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Haziran ’da yüzde 34.9 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.