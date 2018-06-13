Bayraktar ramazandaki ürün fiyatlarını değerlendirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanın sonuna doğru üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 377,38 ile en fazla karpuzda görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın ikinci yarısındaki üretici ve tüketici fiyatlarını değerlendirdi.

Markette, 30 Mayıs 2018-11 Haziran 2018 arasında geçen 12 günlük süreçte, yumurta, maydanoz, kuru üzüm, zeytinyağı, yoğurt, toz şeker, elma ve yeşil soğan fiyatının değişmediğini belirten Bayraktar, markette fiyat düşüşünün yüzde 26,56 ile en fazla kirazda olduğunu, bu ürünü yüzde 8,23 ile şeftali, yüzde 7,73 ile kuru kayısının izlediğini kaydetti.

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 12,17 ile kuru soğan olduğuna dikkati çekerek, bu fiyat artışını yüzde 9,76 ile patates, yüzde 8,31 ile çileğin takip ettiğini belirtti.

Ramazanın ikinci yarısında üretici fiyatlarında, havuç, maydanoz, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı, yumurta ve süt fiyatlarında değişim olmadığını ifade eden Bayraktar, fiyat düşüşünün üreticide yüzde 22,22 ile en fazla karpuzda görüldüğünü bildirdi.