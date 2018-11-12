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Bayraktar’dan çiftçiye 'ecrimisil fırsatı' uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ödeyerek tarım yapan yüzbinlerce çiftçiye süre uyarısı yaptı.  Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Ecrimisil fırsatını kaçırmayın” uyarısında bulunarak, “yıllardır bekleyen ve yılan hikayesine dönen ecrimisil sorununu, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce dönemin Başbakanı, TBMM Başkanımız Binali Yıldırım ile çözmüştük.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ödeyerek tarım yapan yüzbinlerce çiftçiye süre uyarısı yaptı.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Ecrimisil fırsatını kaçırmayın” uyarısında bulunarak, “yıllardır bekleyen ve yılan hikayesine dönen ecrimisil sorununu, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce dönemin Başbakanı, TBMM Başkanımız Binali Yıldırım ile çözmüştük. Bu haktan yararlanmada başvuru süresi 19 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Çiftçilerimizin bu süreyi geçirmeden Milli Emlak Müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerekiyor” dedi.
‘ÇKS’YE KAYIT EDİLEMEYEN 8,57 MİLYON HEKTAR ARAZİNİN YÜZDE 30’U ECRİMİSİL KAPSAMINDA’
Şemsi Bayraktar, uzun yıllardan bu yana Hazine arazilerinde yüzbinlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydolamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadığını belirtti. Bayraktar, ÇKS’ye kayıt edilemeyen 8,57 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 30’unu ecrimisil arazilerinin oluşturduğunu vurguladı.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllardır Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin takibinde olan konunun, 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a iletildiğini ve Yıldırım’ın talimatıyla sorunun çözüldüğünü belirtti.
‘KİRA SÖZLEŞMESİYLE HER TÜRLÜ DESTEK VE OLANAKTAN FAYDALANABİLECEKLER’
Bayraktar, şunları kaydetti:
“Hazineye ait arazilerini ecrimisil ödeyerek tarımsal amaçla geriye dönük en az 3 yıl kullandığı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce tespit edilen çiftçilerimiz, kira sözleşmesiyle, ÇKS kaydıyla devletin çiftçilere sağladığı her türlü destek ve imkandan faydalanabilecekler.
Çiftçilerimiz, hazine ile kira sözleşmesi yapmaları halinde ÇKS’ye kayıt olabilecek, tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanabilecek, TMO’ya ürün teslim edebilecek, doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemelerinden de faydalanabilecek.
Bu araziler için, çiftçilerimize, kira sözleşmesi yapmak şartıyla ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildi.
Çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler.”
‘BAŞVURU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNE’
Bayraktar, çiftçilerin 19 Kasım 2018 tarihine kadar, hatta bu tarihi de beklemeden bir an önce Milli Emlak Müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğini belirtti.
Şemsi Bayraktar, “TZOB, konuyu sürekli takip ederek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla defalarca yazışma yaparak ve her platformda gündemde tutarak ecrimisil sorununa çözüm getirilmesini sağladı. Yüzbinlerce çiftçimize çok önemli bir fırsat sunuldu. Çiftçimiz bu fırsatı kaçırmamalıdır” dedi.

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