Bayraktar’dan, çiftçiye “ecrimisil fırsatını kaçırmayın” uyarısı 

İstanbul,12 Kasım (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarım yapan yüzbinlerce çiftçiye, bu haktan yararlanmada başvuru süresinin 19 Kasım Pazartesi günü sona ereceği uyarısında bulundu.

Bayraktar, çiftçilerin bu süreyi geçirmeden Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğini söyledi.

Şemsi Bayraktar, uzun yıllardan bu yana Hazine arazilerinde yüzbinlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydolamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadığını belirtti.

Bayraktar, ÇKS’ye kayıt edilemeyen 8.57 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 30’unu ecrimisil arazilerinin oluşturduğunu söyledi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllardır Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin takibinde olan konunun 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a iletildiğini ve Yıldırım’ın talimatıyla sorunun çözüldüğünü belirtti ve şöyle devam etti:

“Hazineye ait arazilerini ecrimisil ödeyerek tarımsal amaçla geriye dönük en az 3 yıl kullandığı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce tespit edilen çiftçilerimiz, kira sözleşmesiyle, ÇKS kaydıyla devletin çiftçilere sağladığı her türlü destek ve imkandan faydalanabilecekler.

“Çiftçilerimiz, hazine ile kira sözleşmesi yapmaları halinde ÇKS’ye kayıt olabilecek,

tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanabilecek,

TMO’ya ürün teslim edebilecek, doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemelerinden de faydalanabilecek.

“Bu araziler için, çiftçilerimize, kira sözleşmesi yapmak şartıyla ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildi.

“Çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler.

“TZOB, konuyu sürekli takip ederek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla defalarca yazışma yaparak ve her platformda gündemde tutarak ecrimisil sorununa çözüm getirilmesini sağladı. Yüzbinlerce çiftçimize çok önemli bir fırsat sunuldu. Çiftçimiz bu fırsatı kaçırmamalıdır”

