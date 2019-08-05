Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramlarda merdiven altı üretimin arttığına dikkati çekerek, piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmasını önerdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bayram öncesinde yapılan alışverişlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Bayramlarda ve özel günlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çeken Palandöken, "Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altında üretimden uzak durun. Alışverişlerinizi güvenilir esnaftan yapın." ifadelerini kullandı.

Palandöken, insan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretimin, aynı zamanda kayıt dışılığı artırdığını, ekonomiye zarar verdiğini belirterek, merdiven altı üretimle mücadelenin hızlanması ve denetimlerin sıklaşması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların hesaplı ürünle kalitesiz ürün arasındaki farkı bilmesinin önemine değinen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: