FİNANS

Bayram alışverişinde "merdiven altı" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bayramlarda ve özel günlerde merdiven altı üretim artıyor. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramlarda merdiven altı üretimin arttığına dikkati çekerek, piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmasını önerdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bayram öncesinde yapılan alışverişlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Bayramlarda ve özel günlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çeken Palandöken, "Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altında üretimden uzak durun. Alışverişlerinizi güvenilir esnaftan yapın." ifadelerini kullandı.

Palandöken, insan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretimin, aynı zamanda kayıt dışılığı artırdığını, ekonomiye zarar verdiğini belirterek, merdiven altı üretimle mücadelenin hızlanması ve denetimlerin sıklaşması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların hesaplı ürünle kalitesiz ürün arasındaki farkı bilmesinin önemine değinen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelenilen ürünleri yetkililere bildirmek gerekiyor. Vatandaşlar bayram alışverişi yaparken elbette cebini düşünmeli. Ancak hesaplı ürünle kalitesiz, fason ürün arasındaki farkı da bilmeli. Uygun alışveriş yapmak isteyenler, ucuz diye aldığı merdiven altı ürünlerle kar ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15-20 liraya baklava da çikolata da olmaz. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı."

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Bendevi Palandöken kurban bayramı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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