Bayram kutlamaları BiP'ten yapıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'liler, arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde toplamda 17 bin terabayt data kullanarak yeni bir rekora imza attı. Bayram kutlamalarında BiP'i tercih eden Turkcell müşterileri, bu dönemde BiP üzerinden yaklaşık 217 milyon mesaj gönderirken, 2,2 milyon dakikaya yakın sesli görüşme gerçekleştirdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, bayram tatilinde mobil internetten yoğun olarak faydalanan Turkcell'lilerin bu yılki data kullanımı yaklaşık 17 bin terabayt ile rekor seviyeye ulaştı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Adana, Gaziantep, Muğla oldu.

Bayram tatili boyunca sevdikleriyle yaklaşık 1,5 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 680 milyon adet SMS gönderdi. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul'u, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır takip etti.