FİNANS

Bayram kutlamaları BiP'ten yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

Arife ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde toplamda 17 bin terabayt data kullanarak yeni bir rekora imza atan Turkcell'liler, bayram kutlamalarında BiP'i tercih etti - BiP üzerinden bayram döneminde gönderilen mesaj sayısı yaklaşık 217 milyon olurken, BiP'ten sesli görüşme süresi ise yaklaşık 2,2 milyon dakikayı aştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'liler, arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde toplamda 17 bin terabayt data kullanarak yeni bir rekora imza attı. Bayram kutlamalarında BiP'i tercih eden Turkcell müşterileri, bu dönemde BiP üzerinden yaklaşık 217 milyon mesaj gönderirken, 2,2 milyon dakikaya yakın sesli görüşme gerçekleştirdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, bayram tatilinde mobil internetten yoğun olarak faydalanan Turkcell'lilerin bu yılki data kullanımı yaklaşık 17 bin terabayt ile rekor seviyeye ulaştı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Adana, Gaziantep, Muğla oldu.

Bayram tatili boyunca sevdikleriyle yaklaşık 1,5 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 680 milyon adet SMS gönderdi. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul'u, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır takip etti.

Turkcell'liler aile ve sevdikleriyle anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması BiP üzerinden bayramlaştı. 6 kişinin aynı anda bağlanabildiği BiP'in grup görüntülü görüşme özelliği bayramda 137 bin dakika kullanıldı. Bayram boyunca BiP üzerinden 217 milyon adet bayram mesajı gönderildi. BiP üzerinden sesli ve görüntülü olarak 2,2 milyon adet arama yapıldı.

BiP kullanıcıları yaklaşık 10 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bayram mesajlarını BiP'ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri böylece kendi data paketlerinden ekstra harcama yapmadı.

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- Yurt dışı ile 3.7 milyon dakika bayramlaştık

Öte yandan Turkcell'liler, 4 günlük bayram tatili boyunca yurt dışıyla yaklaşık 3,7 milyon dakika konuştu. Türkiye'deki Turkcell'liler en çok Almanya, KKTC, Suudi Arabistan, Afganistan, Suriye, Bulgaristan ile bayramlaştı. Yurt dışında bulunan Turkcell'liler ise Türkiye'yi en çok Suudi Arabistan'dan aradı. Bu ülkeyi ise KKTC, Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya takip etti.

Ayrıca bayram tatiline çıkanlar Turkcell'in Dergilik uygulamasına yoğun ilgi gösterdi, tatil boyunca Dergilik'te okunan gazete ve dergi sayısı 1 milyona ulaştı.

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