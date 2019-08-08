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Bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makineleri ilgi görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

MediaMarkt Türkiye'nin verilerine göre, derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun artış gözlemleniyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bu dönemde tüketicilerin derin dondurucu ve kıyma makinesine yönelik ürün tercihlerini açıkladı.

MediaMarkt Türkiye’nin verilerine göre, bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun bir artış gözlemleniyor.

Söz konusu iki kategoride tüketicilerin tercihleri ise ürünlerin özelliklerine göre değişim gösteriyor. Tüketiciler, derin dondurucularda çoğunlukla çekmeceli ve geniş model ürünleri tercih ederken, kıyma makinelerinde ise sosis, içli köfte ve domates salçası yapma aparatları olan modelleri alıyor.

- Kıyma makinelerinde tüketiciler cihazın gücüne bakıyor

Tüketiciler kıyma makinesi alırken ilk etapta ürünün gücüne dikkat ediyor. İşlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç önemli bir etken iken, çok tercih edilen diğer bir özellik ise ürünlerin özel aparatları oluyor. Kıyma makineleriyle beraber verilen sosis, içli köfte veya domates salçası yapma aparatları tüketiciler tarafından oldukça talep görüyor. Cihazların kullanım kolaylığı da tüketiciler için önemli bir kriter oluşturuyor. Makinelerin parçalarının ayrılabilir olması da hijyen açısından büyük önem taşıyor.

- Çekmeceli ve no frost derin dondurucu tercih ediliyor

Derin dondurucularda ise daha farklı tercih sebepleri bulunuyor. Ülke genelinde çekmeceli ve geniş derin dondurucular tercih edilirken, sandık tipi modellere olan ilginin azaldığı gözlemleniyor. Tüketicilerin özellikle çekmeceli ürünleri tercih etmesinin temelinde, kullanım kolaylığı ve ergonomik ürün yapısı yatıyor. Bu kategoride en popüler modeller ise 5 çekmeceli derin dondurucular olurken, son zamanlarda 6-7 çekmeceli ve no frost modellere olan talepte de önemli bir artış kaydedildiği belirtiliyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı'yla gelen talep artışından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin de derin donduruculara ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Derin dondurucular ile tüketiciler, mevsiminde aldıkları meyve veya sebze gibi ürünleri daha uzun süre muhafaza edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
derin dondurucu Kıyma Makinesi

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