Bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makineleri ilgi görüyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bu dönemde tüketicilerin derin dondurucu ve kıyma makinesine yönelik ürün tercihlerini açıkladı.

MediaMarkt Türkiye’nin verilerine göre, bayram öncesi derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun bir artış gözlemleniyor.

Söz konusu iki kategoride tüketicilerin tercihleri ise ürünlerin özelliklerine göre değişim gösteriyor. Tüketiciler, derin dondurucularda çoğunlukla çekmeceli ve geniş model ürünleri tercih ederken, kıyma makinelerinde ise sosis, içli köfte ve domates salçası yapma aparatları olan modelleri alıyor.

- Kıyma makinelerinde tüketiciler cihazın gücüne bakıyor

Tüketiciler kıyma makinesi alırken ilk etapta ürünün gücüne dikkat ediyor. İşlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç önemli bir etken iken, çok tercih edilen diğer bir özellik ise ürünlerin özel aparatları oluyor. Kıyma makineleriyle beraber verilen sosis, içli köfte veya domates salçası yapma aparatları tüketiciler tarafından oldukça talep görüyor. Cihazların kullanım kolaylığı da tüketiciler için önemli bir kriter oluşturuyor. Makinelerin parçalarının ayrılabilir olması da hijyen açısından büyük önem taşıyor.