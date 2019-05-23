FİNANS

"Bayram şekercisi Kent" 6 bin 500 kişilik dönemsel istihdam oluşturacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

Mondelez International Türkiye çatısı altında bulunan ve yarım asrı aşkın tarihiyle şekerleme alanında faaliyetlerini sürdüren Kent, "Kasaba Pazarları Projesi" kapsamında bu yıl ülke genelindeki 280 pazarda yer alarak bayram döneminde 6 bin 500 kişilik istihdam yaratacak - Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz: - "Hediyelik ve ikramlık olarak adlandırılan bayram şekeri pazarı yaklaşık 300 milyon lira. Kent markası, bayram şekeri kategorisinde yüzde 49 pazar payına sahip" - "Bu bayram için Gebze'deki tesisimizde 12 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bayram döneminde Türkiye genelinde kasaba pazarları dahil 20 bin satış noktasında tüketicilerle buluşuyoruz"

Mondelez International Türkiye çatısı altında bulunan ve yarım asrı aşkın tarihiyle şekerleme alanında faaliyetlerini sürdüren Kent, "Kasaba Pazarları Projesi" kapsamında bu yıl ülke genelindeki 280 pazarda yer alarak Ramazan Bayramı döneminde 6 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak.

First, Falım, Kent, Olips, Bonibon ve Jelibon gibi pek çok güçlü markasıyla sakız, şeker, hediyelik ve ikramlık kategorilerinde pazar liderlerinden olan, çikolata ve bisküvi kategorilerinde ise Milka, Toblerone ve Oreo gibi markaları bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye, Gebze'de bulunan büyük üretim tesisiyle bin 50 kişiye istihdam sağlarken bu tesiste üretilen ürünleri de 50 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye'de 20 bin satış noktası, 65 bin standı ve 4,5 milyon görsel malzemesiyle tüketiciye ulaşan Kent, bu yıl İstanbul başta olmak üzere, Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Erzurum gibi kentlerde bayram alışverişinin yoğun yaşandığı "Kasaba pazarları"nda bayram şekerlerini satışa sunacak.

Kent, söz konusu proje kapsamında bayram alışverişi heyecanının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Bursa Tuz Pazarı'nda da yerini aldı.

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Kent tezgahında gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 yılı aşkın süredir bayram geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunan Kent'in tüketicisiyle güçlü bağa sahip bir marka olduğunu söyledi.

Pazarların Anadolu halkının bayram alışverişini yaptığı yerler olduğunu dile getiren Karagöz, "Bizler de 'Her Bayramın Şekeri' Kent olarak bayram öncesi hazırlık heyecanını kasaba pazarlarında yaşıyoruz. Her yıl 30'u aşkın ürünümüzle bayram heyecanının yaşandığı milyonlarca ailenin evine konuk oluyoruz." dedi.

- "Kişi başı şekerli gıda tüketimi 4,4 kilogram"

Karagöz, Avrupa ve Türkiye'deki şekerli gıda tüketimi rakamlarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Avrupa ortalamasına bakıldığında kişi başı ortalama şekerli gıda tüketiminin 5,7 kilogram olduğu gözlemlenirken Danimarka, Finlandiya, İzlanda gibi kuzey ülkelerinde tüketim 11-12 kilogramlara kadar çıkıyor. Türkiye'deki kişi başı şekerli gıda tüketimi ortalaması ise 4,4 kilogramdır. Türkiye'de bayram şekeri tüketimine bakacak olursak bir yılda bir hane ortalama 2,2 kilogram bayram şekeri tüketiyor. Hediyelik ve ikramlık olarak adlandırılan bayram şekeri pazarı yaklaşık 300 milyon lira. Kent markası, bayram şekeri kategorisinde yüzde 49 pazar payına sahip. Bayram şekeri alışverişinin yüzde 35'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşirken bu bölgeleri yüzde 22 ile Marmara Bölgesi ve yüzde 20 ile İç Anadolu Bölgesi izliyor."

- "12 bin tonluk üretim gerçekleştirdik"

Mondelez International Türkiye'nin toplam net hasılatının yüzde 20'sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisinin oluşturduğunu anlatan Karagöz, şöyle dedi:

"Yarım asırlık Kent markamızla Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışına eşit. Uzun yıllardır açık ara lideri olduğumuz bayram şekeri kategorisinde yaklaşık 117 milyon lira net hasılatla yüzde 49'luk pazar payına sahibiz. Bayram dönemleri bizim için çok önemli. Bayram şekeri üretimine 8 ay öncesinden başlıyoruz. Bu bayram için Gebze'deki üretim tesisimizde 12 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bayram döneminde Türkiye genelinde kasaba pazarları dahil 20 bin satış noktasında tüketicilerle buluşuyoruz. Aynı zamanda her yıl bayram dönemlerinde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlıyoruz."

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