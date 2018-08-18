FİNANS

Bayram sonrası 50 bin küçükbaş dağıtımı başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlayacağız"

ENES DURAN - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlamak istiyoruz." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kırsala dönüşün sağlanması ve küçük aile işletmelerini destekleme amacıyla 500 bin baş koyun dağıtım projesinin 1 yıl önce hayata geçirildiğini hatırlatan Çelik, proje için yaklaşık 120 bin kişinin başvurduğunu, 5 bininin projeden faydalanmaya hak kazandığını söyledi.

Projeden faydalanmaya hak kazanan yetiştiricilerin, bankaların teminat şartlarını da yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, hayvanların TÜDKİYEB'ten tedarik edileceğini anlattı.

Çelik, TİGEM ile ön protokol imzaladıklarını belirterek, "Devletimizin bu görevi bize vermesi büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin hayvanın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlayacağız. Bu eylem planı kapsamında en az 50 bin hayvanı hak edenlere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hayvan dağıtımı konusunda belli bir il sınırlaması olmadığına işaret eden Çelik, tüm illerde merkez birliklerinin imkanları doğrultusunda dağıtımın gerçekleştirileceğini aktardı.

Nihat Çelik, dağıtımın kendileri için büyük bir sınav olacağını belirterek, "Çiftçiye destek çerçevesinde verilen hayvan gebe olmalı. Vereceğimiz hayvanlar anaç, 15-30 ay arasındadır ve gebe olacak. Eğer kuzu verilirse, belli bir olgunluğa gelene kadar maliyeti çok olur, çiftçi zarar görür. Anaç koyun verirsek çiftçimiz ilk aşamada kuzusunu satarak masraflarını öder ve işine yatırım yapmaya başlar. Bu adımlar ülkemizdeki kırmızı et stokunun artmasına destek verir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Hayvancılığı Geliştirme Projesi" TÜDKİYEB Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği

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