Bayram sonrası İstanbul'da ulaşım araçları Money'lerle bedava

İSTANBUL(AA) - Migros, BELBİM ile müşterilerinin aile bütçesine katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart'lara ulaşımda ve alışverişte birçok avantajın yanında hız ve konfor kazandıran iş birliği kapsamında İstanbulkart sahipleri, hem alışverişte kazanıyor hem de Migros alışverişlerinden elde ettikleri Money'ler ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor.

Uygulama, 6 Mayıs 2019'dan itibaren İstanbul’daki Migros, Migros Jet ve 5M dahil olmak üzere 415 mağazada başladı. Bu yükleme ve alışveriş imkanı, BELBİM'e ait Mavi Kart, İndirimli Kart gibi tüm kartlar için geçerli. Uygulamadan 18 milyonun üzerindeki İstanbulkart kullanıcısı yararlanabilecek.

İstanbulkart sahipleri, hiçbir ek bedel ödemeksizin, bir yandan alışverişlerinde Migros’un Money üyesi müşterilerine sağladığı indirimlerden faydalanırken, bir yandan da kartlarına Migros mağazalarından yükleme yaptırabiliyor. Aynı zamanda Migros mağazalarında alışveriş yaparken kazandıkları Money'leri de İstanbulkart kullandıkları tüm toplu taşıma araçlarında (şehir hatları vapurları, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay) kullanabiliyor.