FİNANS

Bayram tatili otel doluluklarını yüzde 80'lere taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

TÜROB tarafından Türkiye'nin Ağustos 2018 otel doluluklarının yüzde 1,4 artarak yüzde 76,2 olarak kaydedildiği bildirildi - İstanbul'un Ağustos 2017'de yüzde 82,7 olan doluluk oranı, Ağustos 2018'de yüzde 1,3 artarak yüzde 83,8 olarak ölçüldü - Antalya bölgesi Ağustos 2018 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artarak yüzde 80,4 oldu - Kurban Bayramı tatilinin de ağustos ayına denk gelmesi, doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), Türkiye'nin Ağustos 2018 otel doluluklarının yüzde 1,4 artarak yüzde 76,2 olarak kaydedildiği bildirildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü, yazın son ayında doluluk hızı yavaşlamasına rağmen yüksek sezonu artışla kapattı. Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 70’in üzerinde seyretti. Uzun Kurban Bayramı tatilinin yaşandığı Ağustos 2018’de şehir otelleri yavaşlarken, yerli tatilcinin etkisiyle kıyı otellerinin hızlandığı gözlendi.

TÜROB, Ağustos 2018 ve Ocak-Ağustos 2018 döneminin doluluk performansını açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Ağustos 2018 Ülke Performans Raporu'na göre, Türkiye'nin Ağustos 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 1,4 artarak yüzde 76,2 olarak kaydedildi. Ağustos 2017’de bu oran yüzde 75,2 olmuştu.

ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 0,3’le hafif oranda artarak 85,8 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 1,7 artarak 65,4 avroya ulaştı.

Bu yılın başından ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 58,5’ten yüzde 66,4’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 67,4 avrodan 71,6 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 39,4 avrodan 47,5 avroya yükseldi. 2018 yılı ilk 8 aylık performanslarda ise Türkiye, doluluk oranında yüzde 13,5 ile en yüksek artışa ulaşan ülke oldu.

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- İstanbul'da ağustos ayında doluluk bu yıl da yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti

İstanbul'un Ağustos 2017’de yüzde 82,7 olan doluluk oranı, Ağustos 2018'de yüzde 1,3 artarak yüzde 83,8 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 89,4 avro olarak 2017'ye göre yüzde 4,5 artış gösterdi. Ağustos 2017’de bu rakam 85,4 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 5,9 artış yaşandı ve 70,7 avrodan 74,9 avroya yükseldi.

Yılın başından ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 60,2’den yüzde 70,8’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 74,5 avrodan 81,5 avroya, odabaşı elde edilen gelir ise 44,8 avrodan 57,7 avroya yükseldi.

2018 yılı ilk 8 aylık performanslarda İstanbul, doluluk oranında geçen yıla göre yüzde 17,7 artış ile en yüksek artış oranını yakalayan Avrupa destinasyonu oldu. Odabaşı elde edilen gelirde ise İstanbul, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 artış yakaladı.

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- Antalya’da yükselişe devam

Antalya bölgesi Ağustos 2018 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artarak yüzde 80,4 oldu. Ağustos 2017’de bu oran yüzde 74,5 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli de 138,5 avro olarak 2017'ye göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Ağustos 2017’de bu rakam 137,8 avro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler, geçen yıla oranla yüzde 8,4 artarak 111,3 avro olarak ölçüldü. Bu yılın başından ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 59,2’den yüzde 65,7’ye, ortalama günlük satılan oda bedeli 82,3 avrodan 86,5 avroya, odabaşı elde edilen gelir ise 48,7 avrodan 56,8 avroya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
bayram otel dolulukları TÜROB

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