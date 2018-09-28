Bayram tatili otel doluluklarını yüzde 80'lere taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), Türkiye'nin Ağustos 2018 otel doluluklarının yüzde 1,4 artarak yüzde 76,2 olarak kaydedildiği bildirildi. TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü, yazın son ayında doluluk hızı yavaşlamasına rağmen yüksek sezonu artışla kapattı. Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 70’in üzerinde seyretti. Uzun Kurban Bayramı tatilinin yaşandığı Ağustos 2018’de şehir otelleri yavaşlarken, yerli tatilcinin etkisiyle kıyı otellerinin hızlandığı gözlendi. TÜROB, Ağustos 2018 ve Ocak-Ağustos 2018 döneminin doluluk performansını açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Ağustos 2018 Ülke Performans Raporu'na göre, Türkiye'nin Ağustos 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 1,4 artarak yüzde 76,2 olarak kaydedildi. Ağustos 2017’de bu oran yüzde 75,2 olmuştu. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 0,3’le hafif oranda artarak 85,8 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 1,7 artarak 65,4 avroya ulaştı.

Bu yılın başından ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 58,5’ten yüzde 66,4’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 67,4 avrodan 71,6 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 39,4 avrodan 47,5 avroya yükseldi. 2018 yılı ilk 8 aylık performanslarda ise Türkiye, doluluk oranında yüzde 13,5 ile en yüksek artışa ulaşan ülke oldu. \ - İstanbul'da ağustos ayında doluluk bu yıl da yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti İstanbul'un Ağustos 2017’de yüzde 82,7 olan doluluk oranı, Ağustos 2018'de yüzde 1,3 artarak yüzde 83,8 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 89,4 avro olarak 2017'ye göre yüzde 4,5 artış gösterdi. Ağustos 2017’de bu rakam 85,4 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 5,9 artış yaşandı ve 70,7 avrodan 74,9 avroya yükseldi. Yılın başından ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 60,2’den yüzde 70,8’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 74,5 avrodan 81,5 avroya, odabaşı elde edilen gelir ise 44,8 avrodan 57,7 avroya yükseldi.