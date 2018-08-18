"Bayram tatilinde 2 milyar liralık hacim oluşmasını bekliyoruz"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, Kurban Bayramı tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini söyledi. Bayka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosun tatil ayı olarak değerlendirildiğini, bunun üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince turizm merkezlerinde talep patlaması yaşandığını belirtti. Geçen seneye göre iç turizmde yüzde 30-40 artış olduğunu dile getiren Bayka, "Turizm sektörü olarak yaklaşık 1,5 milyon kişinin tatil yapmak için yer değiştirmesini bekliyoruz." dedi. Tatil yapacakların büyük bölümünün sahil bandını tercih ettiğini, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde neredeyse yer kalmadığını ifade eden Bayka, bunun da erken rezervasyonun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bayka, "Erken rezervasyon sistemini benimsememiz lazım. Planımızı önceden yaparsak, erken rezervasyonlardan faydalanıp istediğimiz yere daha ucuza gidip, tatil yapma imkanımız olabilir." diye konuştu.

- Yurt dışını iptal edenler de yurt içi tatile yöneldi Otellerde gecelik konaklama fiyatlarının 200 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıktığına işaret eden Bayka, şöyle konuştu: "Dört kişilik bir ailenin 7 gece 3-4 yıldızlı bir otelde konaklamasının minimum 3 bin 500 civarında bir maliyeti var. Her bütçeye, her keseye uygun tatil imkanı mevcut ülkemizde. Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi. Seyahat acentalarımız bu hafta yoğun talep aldı. Talebin bu yönde değişmesi nedeniyle tatil beldelerimizde yer kalmadı diyebiliriz. Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40'a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurt dışından yurt içine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz. Bayram süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz." Tatil satın alanların genelde 4-5 gecelik tur paketlerini tercih ettiğini dile getiren Bayka, sahilin yanı sıra kültür ve yayla turizmine de ilginin yoğun olduğunu bildirdi.