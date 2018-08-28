FİNANS

Bayram tatilinde elektrik tüketimi düştü

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 10:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de elektrik tüketimi Kurban Bayramı tatiline denk gelen 20-26 Ağustos'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 24 azaldı

Türkiye'de elektrik tüketimi Kurban Bayramı tatiline denk gelen 20-26 Ağustos'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 24 azalarak 4,7 milyar kilovatsaate düştü.

Bayram tatili süresince iş yeri ve sanayi kuruluşlarının büyük kısmının kapalı olması tüketimin düşmesinde etkili oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından derlediği verilere göre, 20-26 Ağustos'ta elektrik tüketimi bir önceki haftaya göre yüzde 24 azalarak 4 milyar 747 milyon 700 bin kilovatsaate geriledi.

Türkiye genelinde 13-19 Ağustos'ta elektrik tüketimi ise 6 milyar 277 milyon 152 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

16 Ağustos'ta 942 milyon 193 bin kilovatsaate kadar çıkan elektrik tüketimi, bayramın birinci günü olan 21 Ağustos'ta 602 milyon 557 bin kilovatsaate geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik tüketimi enerji kurban bayramı

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