FİNANS

Bayram tatilinde şikayet konusu "konaklama ve seyahat" oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "Bayram sonrasında 5 bin civarında şikayet konusu bize ulaştı. Bunun yüzde 90'ı konaklama ve turizm seyahati oldu"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların en çok konaklama ve turizm seyahatlerinde yaşanan sıkıntılardan şikayetçi olduğu bildirildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil sürecinde vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri Tüketiciler Birliğine ilettiklerini ve bu sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Son zamanlarda bayram denilince akla tatilin geldiğini vurgulayan Şahin, Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gören tatil yerlerinde çeşitli sıkıntılar yaşandığını aktardı.

Vatandaşlara vaadedilen konuların gerçekleşmemesi durumunda tüketici mağduriyeti meydan geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Vaadedilen hizmetlerin çoğu gerçekleşmiyor çünkü talep çok fazla. Bu yüzden gelen müşteri reddetse bile sıradaki bekliyor. Vatandaşlar internet üzerinden yerlerini ayırtıyor ve oradaki hizmetlere bakarak gördükleri görüntünün gerçek olduğunu düşünerek, ödemelerini peşin yapıp tatil yerlerine gidiyorlar. Tatil yerlerine gidildiğinde gördükleriyle karşılaşamayınca haklarını aramak için bize yöneliyorlar. Bizler de haklarını aramaları için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bu sorunların başında tatil yörelerinde satılan gıdalardaki pahalılık ön planda. Bu sene bazı tatil beldelerindeki yoğunluktan dolayı girişler yasaklandı. Bu kadar yoğunluk olduğu için gıdalarda da denetimsizlik yüzünden fiyat artışı yaşandı. Ancak şikayetlerdeki zirve, konaklama ve seyahat konularında yaşandı. Türkiye'deki tüm şubelerimizi değerlendirdik, bayram sonrasında 5 bin civarında şikayet konusu bize ulaştı. Bunun yüzde 90'ı konaklama ve turizm seyahati oldu."

Şahin, tüketicilerin internetten rezervasyon yaptırılan tatil mekanlarının görsellerini mutlaka saklaması, tatil yerine gidildiğinde aynı görsellerle karşılaşılmaması durumunda ellerindeki belgelerle şikayetlerin yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Tüketicilerin, mağdur olduklarında kendilerine vaadedilenlerin gerçekleşmediğini ispat etmek zorunda olduğunun altını çizen Şahin, tüketici hakem heyetine başvururken bütün belgelerin eksiksiz olması gerektiğini anlattı.

Yanlış yere müracaat edilen şikayetlerin geri dönüşünün geciktiğini vurgulayan Şahin, şikayet konusunda zaman kaybı yaşanmaması gerektiğine de dikkati çekti.

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