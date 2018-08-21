Bayram tatiline 128 uçak İranlı geldi

Bayram tatiline 128 uçakla İranlı turist geldi Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA)- Kurban Bayramı tatili için yurt dışına çıkan İranlıların birinci rotası Türkiye oldu. İran’dan son 5 günde 85’i Tahran’dan İstanbul’a olmak üzere toplam 128 uçak dolusu İranlı turist, tatil için Türkiye’ye geldi. Türk Hava Yolları da bazı seferlerini ise yoğun yolcu talepleri nedeniyle 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla yaptı. İstanbul Atatürk Havalimanı’dan transit başka ülkelere gidenler hariç toplam 16 bin İranlı turistin tatil için Türkiye’ye giriş yaptığı tahmin ediliyor. İstanbul’dan Türkiye’ye giriş yapan İranlılar, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir’e uçtu ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin bu yıl yüzde 130 değer kaybetmesi ve İran’ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle Türkiye’ye Haziran ayında gelen İranlı turist sayısı yüzde 30 düşüşle 162 bine indi. Bu düşüşe rağmen yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İranlı turist sayısı yüzde 13.5 artışla 1 milyon 142 bine yükseldi. Kurban Bayramı tatili için İranlıların yurt dışına çıkışlarında artış yaşanırken ülkeden en çok Türkiye'ye geliş oldu.İranlı turistler son 5 günde büyük bir çoğunluğu Tahran’dan olmak üzere toplam 128 uçak ile Türkiye’ye geldi. 5 günde en çok sefer ise 85 uçuşla Tahran’dan İstanbul’a yapıldı. İstanbul’dan Türkiye’ye giren İranlılar, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir’e uçtu.

İSTANBUL ÜZERİNDEN TATİL MERKEZLERİNE UÇTULAR Türk ve İranlı havayolu şirketleri Türkiye ile İran arasında hava köprüsü kurdu. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına 5 günde Tahran’dan 85, Tebriz’den 15, İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Urumiye’den 5 ve Ahvaz’dan da 3 sefer gerçekleşti. Ankara Esenboğa Havalimanı’na da Tahran’dan 5 sefer yapıldı. Pegasus Havayolları da Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarında önemli doluluk oranlarına ulaştı.Türk Hava Yolları ile İran’dan gelen yolcuların yarısı ise İstanbul aktarmalı çoğunlukla ABD’nin Los Angeles, San Francisco kentleri ile Fransa, Almanya ve İskandinav ülkelerine uçtu. 5 GÜNDE 25 BİN KİŞİ UÇAKLARLA GELDİ Yoğun yolcu talepleri nedeniyle Türk Hava Yolları Tahran’dan 5 günde yaptığı 25 seferin 15’ini 305 yolcu kapasiteli geniş gövdeli Airbus 330 tipi uçaklarla gerçekleştirdi. Bu seferlerde yaklaşık 25 bin kişi seyahat edip Atatürk Havalimanı’dan transit başka ülkelere gidenler hariç toplam 16 bin İranlı turistin tatil için Türkiye’ye giriş yaptığı tahmin ediliyor. İran havayolu şirketlerinden de daha fazla yolcu taşımaya imkan tanıyan Airbus 340 tipi uçaklarla Türkiye’ye sefer yapanlar oldu.