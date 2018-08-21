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Bayram tatiline 128 uçak İranlı geldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için yurt dışına çıkan İranlıların birinci rotası Türkiye oldu. İran’dan son 5 günde 85’i Tahran’dan İstanbul’a olmak üzere toplam 128 uçak dolusu İranlı turist, tatil için Türkiye’ye geldi.

Bayram tatiline 128 uçakla İranlı turist geldi

Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA)- Kurban Bayramı tatili için yurt dışına çıkan İranlıların birinci rotası Türkiye oldu. İran’dan son 5 günde 85’i Tahran’dan İstanbul’a olmak üzere toplam 128 uçak dolusu İranlı turist, tatil için Türkiye’ye geldi. Türk Hava Yolları da bazı seferlerini ise yoğun yolcu talepleri nedeniyle 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla yaptı. İstanbul Atatürk Havalimanı’dan transit başka ülkelere gidenler hariç toplam 16 bin İranlı turistin tatil için Türkiye’ye giriş yaptığı tahmin ediliyor. İstanbul’dan Türkiye’ye giriş yapan İranlılar, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir’e uçtu

ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin bu yıl yüzde 130 değer kaybetmesi ve İran’ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle Türkiye’ye Haziran ayında gelen İranlı turist sayısı yüzde 30 düşüşle 162 bine indi. Bu düşüşe rağmen yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İranlı turist sayısı yüzde 13.5 artışla 1 milyon 142 bine yükseldi. Kurban Bayramı tatili için İranlıların yurt dışına çıkışlarında artış yaşanırken ülkeden en çok Türkiye'ye geliş oldu.İranlı turistler son 5 günde büyük bir çoğunluğu Tahran’dan olmak üzere toplam 128 uçak ile Türkiye’ye geldi. 5 günde en çok sefer ise 85 uçuşla Tahran’dan İstanbul’a yapıldı. İstanbul’dan Türkiye’ye giren İranlılar, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir’e uçtu.

İSTANBUL ÜZERİNDEN TATİL MERKEZLERİNE UÇTULAR

Türk ve İranlı havayolu şirketleri Türkiye ile İran arasında hava köprüsü kurdu. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına 5 günde Tahran’dan 85, Tebriz’den 15, İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Urumiye’den 5 ve Ahvaz’dan da 3 sefer gerçekleşti. Ankara Esenboğa Havalimanı’na da Tahran’dan 5 sefer yapıldı. Pegasus Havayolları da Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarında önemli doluluk oranlarına ulaştı.Türk Hava Yolları ile İran’dan gelen yolcuların yarısı ise İstanbul aktarmalı çoğunlukla ABD’nin Los Angeles, San Francisco kentleri ile Fransa, Almanya ve İskandinav ülkelerine uçtu.

5 GÜNDE 25 BİN KİŞİ UÇAKLARLA GELDİ

Yoğun yolcu talepleri nedeniyle Türk Hava Yolları Tahran’dan 5 günde yaptığı 25 seferin 15’ini 305 yolcu kapasiteli geniş gövdeli Airbus 330 tipi uçaklarla gerçekleştirdi. Bu seferlerde yaklaşık 25 bin kişi seyahat edip Atatürk Havalimanı’dan transit başka ülkelere gidenler hariç toplam 16 bin İranlı turistin tatil için Türkiye’ye giriş yaptığı tahmin ediliyor. İran havayolu şirketlerinden de daha fazla yolcu taşımaya imkan tanıyan Airbus 340 tipi uçaklarla Türkiye’ye sefer yapanlar oldu.

“İRAN’IN EKONOMİK BASKIYI KIRMASI İÇİN GEREKEN ÜLKE BİZİZ”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Haziran döneminde İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının düşmesine rağmen, uzun vadede İran’dan gelen turist sayısında azalma beklemediğini söyledi. Ekonomik yaptırımlardan dolayı İran para biriminin ciddi değer kaybettiğini dile getiren Ayık, “Devletin de buna karşı aldığı yurt dışı harcı tedbiri var. Dolayısıyla ister istemez bu İran vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerini zorlaştırdı. Dalgalanma ortadan kalktığı zaman İran’dan gelen misafir sayısında ben bir azalma beklemiyorum. Sebebi de her ne koşulda olursa olsun İran uzun yıllardır ekonomik ve siyasi baskı altında yaşıyor. Bunu İran’ın kırması için gereken ülke biziz” dedi.

İRAN HÜKÜMETİ YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA HARÇ ALIYOR

İran Hükümeti, daha önce sadece 22,5 lira ödeyerek sınır kapısından çıkışına izin verdiği vatandaşlarından 1 Nisan'dan itibaren ilk çıkış için 200 lira, bir sonraki seyahatte ise kademeli olarak bu rakamı yüzde 50 artırarak ikinci yurt dışı çıkışında yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 400 lira çıkış ücreti alıyor.

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