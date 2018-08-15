Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Son dakika gelişmesine göre emekli aylıklarının ödeneceği tarih öne çekildi. Buna göre, emekli aylıkları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Emeklilerimiz ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemeleri öne alınacaktır" denildi.
Açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecektir." ifadesine yer verildi.
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