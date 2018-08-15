FİNANS

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

Emekli aylıklarında flaş gelişme yaşandı. Emekli aylıkları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebilecek.

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Son dakika gelişmesine göre emekli aylıklarının ödeneceği tarih öne çekildi. Buna göre, emekli aylıkları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Emeklilerimiz ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemeleri öne alınacaktır" denildi.

Açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecektir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli aylığı bayram

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ikramiyelerden hic ses çıkmıyor. soğuk sumu içeceğiz. nasılsa seçimler bitti e yeni luxs arabalar alınacakmış emeklinin ihtiyacı yok vermesenize olur. onun yerine yeni uçak alın.
Sen hangi memleket te yasıyorsun ikramiyeler yarın verilmeye başlıyor merak etme
kaç dolardı geçen ay şimdi kaç dolar oldu?
emeklilikte yasa takilanlar nooooollllddduuuuuuuuu
Emeklilerin tepesine binmeden bu parayı şimdilik veriyorlar bir ara yasa çıkarip iotal ederler alın size ikramiye
20 agustos arefe degilmi bankalar acikmi olacak..
darbe olmuş üç gün sonra resmi kurumlar açık devlet maaş veriyor dünyada nerde böyle ülke var nankörler az şükredin dik durun biraz
yaşa takılanların parasını devlet yiyor
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