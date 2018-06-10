Bayram tatiline turizmciler de vatandaşlar da hazır

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Okulların kapanmasının ardından Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, tatilin kısa süreli olmasına rağmen otel doluluklarında görülen yüksek artış dolayısıyla ciddi anlamda yoğunluk yaşanmasını bekliyor. Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu sene yurt dışından turizmcileri son derece mutlu eden bir talebin olduğunu belirterek, bu talebin çok hızlı şekilde geliştiğini kaydetti. 2018 yılı itibarıyla turizm açısından daha iyi bir yıl olacağını belirttiklerini hatırlatarak, şu an için aynı döneme oranla 2014 yılı rakamlarına yaklaşıldığını ifade eden Ayık, "Bayramda, özellikle Antalya için otellerin doluluk oranları yüzde 100’lere ulaşmış durumda. Türkiye'nin her yönünden çok ciddi bir hareketin olmasını bekliyoruz." dedi. Ayık, tatil süresinin kısa olmasına rağmen yaklaşık 550-600 bin kişinin seyahat etmesini beklediklerine dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nda tatil süresinin az olmasına rağmen başta Antalya olmak üzere, Bodrum ve Çeşme'nin en çok talep edilen destinasyonlar olduğunu vurgulayan Ayık, "Yurt dışına olan taleplerin düşüşü, yurt içi taleplerini artırdı. Ancak yurt dışı tercihlerine baktığımız zaman özellikle İtalya başta olmak üzere Orta Avrupa başkentlerine ve Yunanistan’a ilgi büyük." diye konuştu. . \ - "Genellikle vatandaşlar paket turları tercih ediyor" Ayık, genellikle vatandaşların paket turları tercih ettiğini belirterek, ayrıca serbest piyasa ekonomisi kapsamında, helal turizm alanında çalışan otellerin de bayram sezonlarında yoğun talep gördüğünü söyledi. Vatandaşların daha çok seçim tarihlerine göre rezervasyon yaptırdıkları için tatil iptalleri ile karşılaşmadıklarını ifade eden Ayık, şunları kaydetti: "Belki ertelemeler olacaktır ancak bu durumun ramazan ayının bitmesi ve okulların kapanmasını da göz önünde bulundurduğumuzda genel anlamda turizm hareketliliğini etkileyeceğini düşünmüyorum. Özellikle, Antalya gibi yabancı turistlerin çoğunlukta olduğu bölgeler seçimden etkilenmeyecektir. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Çeşme gibi daha çok yerli turistlerin tercih ettiği bölgelerde bir miktar farklılıklar olabilir."

\ - "Bayram dönemi talebinde geçen yıla nazaran yüzde 15-20 civarında artış" Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise bu yılki Ramazan Bayramı tatilinin kısa olacağını, buna rağmen üye acentalardan aldıkları bilgiye göre bayram dönemi talebinde geçen yıla nazaran yüzde 15-20 civarında artış yaşandığını kaydetti. Geçen yıl Ramazan Bayramı döneminde seyahat acentaları ile 250 bin kişinin tatile çıktığını anımsatan Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Bu yıl ise yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acentaları aracılığıyla bayram tatiline çıkacağını öngörüyoruz. Bayram dönemi için turlarda kişi başı gecelik ortalama fiyat 150 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye varan bir aralıkta değişiklik gösteriyor. Turizm sektöründe bayram tatili nedeniyle oluşacak cironun 500 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz. Bayram döneminde iç pazardaki talebin yüksek seyretmesi yanında Almanya, Rusya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden Türkiye’ye talebin yüksek seviyede gerçekleşmesi neticesinde otel doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz."

\ - "Muhafazakar kesimin tatil talebinde artış gözleniyor" Bağlıkaya, tatilini erken satın alan vatandaşların daha uygun fiyatlarla tatil yapmasına olanak sağlayan erken rezervasyon kampanyasının, yıllar içinde vatandaşlarda önemli bir bilinç oluşturduğuna dikkati çekerek, bu kampanya ile vatandaşların paket turların avantajını daha iyi anladığını, bu yıl 7 milyona yaklaşan sayıda vatandaşın erken rezervasyon kapsamında tatil yapacağını söyledi. Erken rezervasyon kapsamında muhafazakar vatandaşların tercihi ettiği otelleri de seçenek olarak sunan çok sayıda üye acentalarının bulunduğunu aktaran Bağlıkaya, "Geçmiş yıllara kıyasla muhafazakar kesimin tatil talebinde artış gözleniyor. Bu talebi karşılamak için de yeni otel yatırımları yapılıyor. Seyahat acentaları olarak en büyük sorumluluğumuz, tüm vatandaşlarımızın sorunsuz, keyifli ve kaliteli tatil yapmalarıdır." değerlendirmesini yaptı. \ - "İstanbul’dan diğer illere doğru yoğun bir akın yaşanmasını bekliyoruz" Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da bayram dönemlerinde yerli tatilci açısından şehir otellerinin pek hareketli olmadığını belirterek, İstanbul’da ağırlıklı şehir otelleri olduğu göz önüne alınırsa bayram dönemi hareketliliğinin yerli turist açısından minimumda kalacağını ifade etti.

Bayram dönemlerinde İstanbul’a doğru değil, İstanbul’dan diğer illere doğru yoğun bir akın yaşandığını ifade eden Bayındır, "Bu yıl da bu akının yaşanmasını bekliyoruz. Ancak bayram tatili döneminin kısa olması, bir sonraki haftanın seçim haftası olması gibi nedenler bu yıl özellikle tatil amaçlı seyahatlerin yoğunluğunu biraz azaltacak gibi görünüyor." diye konuştu. - "Doluluk oranları bayram tatili vesilesiyle memnuniyet verici olacak" Bayındır, kısa dönemli bayram tatillerinin özellikle Marmara Bölgesine yakın tatil yerlerine talebi artıracağına işaret ederek, şunları kaydetti: "Son yıllarda özellikle hafta sonlarında yakın yerlere yönelik hafta sonu turizminde yoğun bir artış bekliyoruz. Bayram döneminde de hafta sonu turizmi çok daha hareketli olacaktır. Yabancı turist açısından İstanbul’u değerlendirmek gerekirse, özellikle Orta Doğu ve Arap ülkelerinden talep ramazan ayında da sürdü. Bayram döneminde de bu bölgeden gelen turist sayısında artış olacak. O yüzden doluluklar genel olarak geçen yıla göre yüksek seyrediyor."