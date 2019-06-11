FİNANS

Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aştı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - “Bayram öncesinde 10 milyar TL’lik ekonomik büyüklük öngörmüştük, bunun aşıldığını görüyoruz" - "İç turizm açısından son derece umut verici, güzel bir sezon başladı. Bu rakam bir rekor. Bundan önceki dönemlere bakıldığı zaman en yüksek seyahat oranı da bu bayramda gerçekleşti. Tatilin önceden açıklanmasının çok pozitif etkisi oldu” - “Ramazan Bayramı’ndaki turizm yoğunluğu, Kurban Bayramı yoğunluğunun habercisi. Tatil birleştirmeleri önceden ilan edilirse Kurban Bayramı’nda da çok ciddi bir iç turizm hareketi yaşanacak” - “Yaz sezonu için yurt dışındaki talep aynen devam ediyor. Yurt içi talebi de hareketli başladı. Türkiye 2019’da da rekor bir yıl yaşayacak. Şimdiden gözüküyor, inşallah bir aksilik olmadan bu şekilde tamamlayacağız”

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı öncesinde 10 milyar TL’lik ekonomik büyüklük öngördüklerini ve bunun aşıldığını bildirdi.

Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatilinin turizm açısından nasıl geçtiğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’ndan öncesindeki beklentilerinin üzerinde bir turizm hareketliliğinin yaşandığını belirtti.

İç turizm açısından sezona başlarken güzel bir hareketliliğin görüldüğünü ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Bayram öncesinde 10 milyar TL’lik ekonomik büyüklük öngörmüştük, bunun aşıldığını görüyoruz. İç turizm açısından son derece umut verici, güzel bir sezon başladı. Bu rakam bir rekor. Bundan önceki dönemlere bakıldığı zaman en yüksek seyahat oranı da bu bayramda gerçekleşti.

Tatilin önceden açıklanmasının çok pozitif etkisi oldu. Bundan sonraki bayramlarda da eğer tatil birleştirilmesi söz konusuysa yeteri kadar önceden birleştirilmesinin iç turizm hareketine pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Talebimiz bu yönde.”

- "Türkiye 2019’da rekor bir yıl yaşayacak"

Bağlıkaya, iç turizm olarak bakıldığında en çok Ege Bölgesi ve Antalya olduğunu vurgulayarak, söz konusu destinasyonlarda otel doluluklarının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

İstanbul’un da bayram döneminde önemli turist girdisi sağladığını ve otellerin önemli bir kısmının yüksek doluluklar yaşadığını aktaran Bağlıkaya, “Anadolu’da ağırlıklı olarak akraba ziyaretleri yaşandı. Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya’daki otellerimizde yüksek doluluk görüldü.” dedi.

Bağlıkaya, yerli turistin yurt dışı tur talebinin, yaz tatilinin başlangıcında olunması dolayısıyla yurt içi turlara göre daha düşük olduğunu belirterek, “Yurt dışı turlarında vizesiz Balkan turları, Yunanistan’daki adalar tercih edilen turlar arasında yer aldı.” diye konuştu.

Bazı tatil bölgelerinde aşırı talepten dolayı trafik sıkışıklıklarının yaşandığını belirten Bağlıkaya, “Yaz sezonu için yurt dışındaki talep aynen devam ediyor. Yurt içi talebi de hareketli başladı. Türkiye 2019’da da rekor bir yıl yaşayacak. Şimdiden gözüküyor, inşallah bir aksilik olmadan bu şekilde tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

- Kurban Bayramı’ndaki yoğunluğun gelişi Ramazan Bayramı’ndan belli oluyor

Bağlıkaya, yıl sonu turizm hedeflerine de değinerek, şunları kaydetti:

“Dünya turizminin yüzde 6-7 büyüdüğü, Akdeniz çanağındaki turizmin yüzde 10 civarında büyüdüğü ortamda Türkiye hep yüzde 20’li büyüme rakamlarını hedef koyuyor. Ben Avrupa ortalamasının da Akdeniz çanağı ortalamasının da çok üstünde büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyorum.”

Ramazan Bayramı’ndaki turizm yoğunluğunun Kurban Bayramı yoğunluğunun habercisi olduğunu belirten Bağlıkaya, tatil birleştirmeleri önceden ilan edilirse Kurban Bayramı’nda da çok ciddi bir iç turizm hareketinin yaşanacağını dile getirdi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesiYapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi
Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğineGazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Firuz Bağlıkaya TÜRSAB

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

THY'nin pilot ilanına yoğun ilgi var, kimlerin pilot olamayacağı da açıklandı

THY'nin pilot ilanına yoğun ilgi var, kimlerin pilot olamayacağı da açıklandı

Türkiye’de 2018'de 426 bin 106 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de 2018'de 426 bin 106 kişi yaşamını yitirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.