Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar TL'lik tatil yapacak

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketinin yaşanacağını belirterek, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatillerinin, turizmde ciddi hareketliliklere vesile olduğu gibi çok önemli bir ekonomik hacim de yarattığını belirtti.

Geçen Ramazan Bayramı tatilinde iç pazarda oluşan hareketliliğin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Tatil süresinin 9 güne uzatılmasıyla bayramda adeta talep patlaması yaşandı. Ramazan Bayramı döneminde 10 milyonu aşkın kişi seyahat ederek turizm hareketine katıldı. Kurban Bayramı da iç turizmin yoğun olduğu yüksek sezon diye tabir ettiğimiz döneme denk geldi. Özellikle bu dönem dinimiz açısından önemli bir bayram olması sebebiyle akraba ve dost ziyaretleri ön plana çıktı. Bu da Türkiye’nin her bölgesinde turizm hareketliliğine neden oluyor. Bayram süresi uzamasa da akraba ziyaretleri nedeniyle ciddi bir ekonomik hacim oluşacak. Bölgesel kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayacak. Turizm hareketliliğini sadece deniz, güneş, kum tatili olarak değerlendirmemek gerekiyor, aynı zamanda Anadolu’da kültür ve inanç turizmi kapsamında da ciddi bir artış bekliyoruz."