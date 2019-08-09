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Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar TL'lik tatil yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketi yaşanacak. Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz" - "Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz. Ulaşım, konaklama, alışveriş sektöründeki canlanma Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında yapılan kültür ve akraba seyahatleri 5 günde Türkiye ekonomisinde önemli bir hareketlilik sağlayacaktır" - "Özellikle bu dönem dinimiz açısından önemli bir bayram olması sebebiyle akraba ve dost ziyaretleri ön plana çıktı. Bu da Türkiye’nin her bölgesinde turizm hareketliliğine neden oluyor. Bayram süresi uzamasa da akraba ziyaretleri nedeniyle ciddi bir ekonomik hacim oluşacak" - "Bölgesel kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayacak. Turizm hareketliliğini sadece deniz, güneş, kum tatili olarak değerlendirmemek gerekiyor aynı zamanda Anadolu’da kültür ve inanç turizmi kapsamında da ciddi bir artış bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketinin yaşanacağını belirterek, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatillerinin, turizmde ciddi hareketliliklere vesile olduğu gibi çok önemli bir ekonomik hacim de yarattığını belirtti.

Geçen Ramazan Bayramı tatilinde iç pazarda oluşan hareketliliğin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Tatil süresinin 9 güne uzatılmasıyla bayramda adeta talep patlaması yaşandı. Ramazan Bayramı döneminde 10 milyonu aşkın kişi seyahat ederek turizm hareketine katıldı. Kurban Bayramı da iç turizmin yoğun olduğu yüksek sezon diye tabir ettiğimiz döneme denk geldi. Özellikle bu dönem dinimiz açısından önemli bir bayram olması sebebiyle akraba ve dost ziyaretleri ön plana çıktı. Bu da Türkiye’nin her bölgesinde turizm hareketliliğine neden oluyor. Bayram süresi uzamasa da akraba ziyaretleri nedeniyle ciddi bir ekonomik hacim oluşacak. Bölgesel kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayacak. Turizm hareketliliğini sadece deniz, güneş, kum tatili olarak değerlendirmemek gerekiyor, aynı zamanda Anadolu’da kültür ve inanç turizmi kapsamında da ciddi bir artış bekliyoruz."

- 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor

Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda oluşacak ekonomik büyüklüğe değinerek, "Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz. Ulaşım, konaklama, alışveriş sektöründeki canlanma Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında yapılan kültür ve akraba seyahatleri 5 günde Türkiye ekonomisinde önemli bir hareketlilik sağlayacaktır." dedi.

Kurban Bayramı tatili için planlamaların 5 gün olarak yapıldığına işaret eden Bağlıkaya, "Seyahat acentalarımız tarafından ağırlıklı olarak 4 gece 5 günlük turlar organize edildi. Elbette tatilini çok önceden planlayan, erken rezervasyon kampanyalarından tatil satın almak için 2 gün yıllık izin kullanarak tatilini 9 güne uzatan vatandaşlarımız var. Seyahat acentaları bu tüketiciler için hem yurt içi hem de yurt dışında daha uzun tatil paketi seçeneklerini sundular." diye konuştu.

Bağlıkaya, Kurban Bayramı’nda vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurban kestikleri için memleketlerine gitmeyi tercih ettiğini ifade ederek, "Dolayısıyla tüm Türkiye’de büyük bir turizm hareketi yaşanacak. Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kültür turlarında da geçen yıldan daha iyi bir sonuç bekliyoruz"

Bağlıkaya, Kurban Bayramı için öne çıkan iç pazar destinasyonlarında yaz mevsiminde olunmasından da kaynaklı olarak Antalya, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme'nin öne çıktığını belirterek, Kıbrıs’a da talep artışının olduğunu söyledi.

Kültür turlarında geçen yılki Kurban Bayramı dönemine göre benzer bir trendin devam ettiğini anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Kültür turları açısından son dakika rezervasyonları ile birlikte geçen yıldan daha iyi bir sonuç bekliyoruz. Likya-Pamfilya (Ege, Akdeniz), Karadeniz, Kapadokya ve GAP turları yoğun talep görüyor. Yurt dışı turlarda bayram döneminde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda rezervasyon sayısında benzer bir tablo var. Öne çıkan ülkelere bakıldığında en çok talep vizesiz yurt dışı turlara oluyor. Daha çok Balkanlar, İspanya, İtalya, Orta Avrupa, Benelüks ülkeleri, Ukrayna, Yunan Adaları, Uzak Doğu destinasyonlarına talep alıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı tatil TÜRSAB

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