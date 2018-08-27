Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

TÜROFED BAŞKANI AYIK: EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ İLGİ GÖRDÜ Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşları erken hareket etmeleri ve seyahat etmeden mutlaka rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardıklarını hatırlattı. Bayram sonrası bu uyarıların haklı olduğunu gösteren sonuçlarla karşılaştıklarını aktaran Osman Ayık, "Türkiye genelinde konaklama tesislerinde aşağı yukarı 500 bin civarında yerli vatandaşımız konakladı, bu tabii Türkiye'nin bütünü açısından baktığımızda. Tabii bunun büyük bölümü kıyı tesislerindeydi. Ege ve Akdeniz bölgesinde ama Karadeniz de çok büyük ilgi gördü bu bayram döneminde. Türkiye'nin Kapadokya ve diğer bölgeleri de. Aslında genel anlamda baktığımızda vatandaşlarımızın son derece ilgi odağında olan bölgelerdi bunların hepsi" dedi. 'TESİSLERDE YAKLAŞIK 500 BİN VATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK' Eş, dost, akraba ve memleket ziyaretleri anlamında da son derece yüksek sayılara ulaşan seyahat trafiği olduğundan bahseden Osman Ayık, "Konaklama tesislerinde yaklaşık 500 bin civarında vatandaşımızı ağırladık. Tüm tesislerimiz yüzde 100'lere varan doluluktaydı. Ama kıyı bölgeleri daha çok tercih edilen noktalardı. Toplam Türkiye içerisinde seyahat hareketini düşüneceksek bunu birkaç milyonla ifade etmek lazım. Burada net rakam vermekte zorlanıyoruz. Ama bunu çok iyi bir şekilde de gözlemledik. Hemen hemen tüm yollarda, tüm ulaşım imkanları sağlanan yolların hepsinde, havayolu, karayolu, demiryollarında yoğun bir izdiham vardı aslında. Bu da bize milyonlarla ifade edilen sayıda seyahatin gerçekleştiğinin en önemli göstergesiydi" diye konuştu. 'ORTADOĞU PAZARININ İSTANBUL'A İLGİSİ OLDU' Büyük kentlerin başta İstanbul olmak üzere bayramda vatandaşlar tarafından terk edildiğini, onların boşalttığı noktaların da yabancı misafirler tarafından doldurulduğunu kaydeden Osman Ayık, şöyle dedi: "Çünkü bu bayramda özellikle Ortadoğu pazarının yoğun şekilde İstanbul'a ilgisi oldu. Karadeniz Bölgesi'ne de ilgisi oldu. Aynı bayram tatili oralarda da vardı. Dolayısıyla İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'ne Ortadoğu pazarı yoğun ilgi gösterdi. Bunun dışında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye'yi ziyaretlerinde bu bayram tatilini daha fazla ön plana çıkarttı. Onların da Türkiye'nin her noktasına dağılan seyahatleri gerçekleşti." Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

