Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili, geçen yıllara göre iç turizmde en hareketli dönemini yaşadı. Sahil kentlerinde turizmcilerin 'Yer kalmadı, gelmeyin' uyarıları yapmak zorunda kaldığı bu bayramda TÜRSAB'a göre 2 milyon kişi seyahat ederken, 2,5 milyar TL de gelir oluştu. Türkiye tarihinin en hareketli Kurban Bayramı'nda özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı. Antalya ve ilçeleri, Muğla, Fethiye ve Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme'den Ayvalık'a bayram öncesi turizmciler çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalınca 'Yerimiz kalmadı, gelmeyin' uyarılarında bulundu. Havalimanları ve otogarların dolduğu uçak ve otobüslerde yer bulunamayan bayram nedeniyle binlerce kişi de özel araçlarıyla Ege ve Akdeniz sahilleri başta olmak üzere tatil beldelerine akın etti. DÖVİZDEKİ ARTIŞ YURT İÇİ TATİLE YÖNLENDİRDİ Kurban Bayramı'ndaki hareketliliği değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda sadece iç turizm açısından bakıldığında seyahat eden kişi sayısının 2 milyon civarında olduğunu ve yaklaşık 2,5 milyar TL'lik de bir ekonomi oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi. Otellere olan yoğun ilginin yanı sıra akraba ziyaretlerinin de önemli bir rakama ulaştığını belirten Firuz Bağlıkaya, dövizin son dönemlerdeki artışı nedeniyle yurt dışına gidecek birçok kişinin de yurt içinde tatili tercih ettiğini kaydetti. 'ÜLKE EKONOMİSİNDE CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞANDI' Bu bayram için 3- 4 avantajın bir araya geldiği ve bu nedenle ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Otellerin tamamı doldu. Yollar, havaalanları, otobüs garları doldu. Yani her şey turizm açısından bakıldığı zaman umulduğundan daha iyi gitti diyebilirim. Hem turizmin en yüksek sezonu ağustos, zaten 40 milyon hedefiyle çok ciddi bir doluluk yaşıyor oteller. Turist sayılarında hemen her pazarda çok ciddi artışlar var, dövizden dolayı yurt dışı turlarda bir gerileme oldu. İnsanlar yurt içi turlara döndü daha uygun fiyatlı TL diye. Bir de normal bayram ziyaretleri devreye girdi. Bayram tatili de 9 gün çok önceden açıklandı ve o da önemli bir etki. Daha önceden bayramdan bir gün önce açıklanırdı. Bütün bunların hepsi bir araya gelince ülke ekonomisinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Dolayısıyla iyi bir bayram geçirdik." 'TÜRKİYE'DE DE SEYAHAT, TATİL ALIŞKANLIĞI ARTIK YERLEŞTİ' Daha önce hiçbir bayramda bu kadar ciddi bir hareketlilik yaşanmadığına da dikkati çeken Bağlıkaya, "Eski dönemlerdeki seyahat imkanlarıyla şimdiki imkanlar farklı. Hem havacılık sektöründeki gelişmeler, yani özel havayollarının devreye girmesi, ucuz tarifeli uçak seferlerinin artması, insanlar artık otobüs fiyatlarına uçakla seyahat edebiliyor. Karayollarına bakıldığında ana arterlerin hemen hepsi duble yol. Dolayısıyla hem karayolu hem havayolu imkanları çok fazla arttı. İnsanların gelir düzeyleri de biraz daha farklı. Dolayısıyla bundan 10 sene önce 9 gün bayram olsa kaç kişi gezerdi ile şimdiki arasında ciddi bir fark var. İnsanlar seyahat etmeye başladı, Türkiye'de de seyahat, tatil alışkanlığı artık yerleşti. Erken rezervasyon sistemleri de buna çok ciddi katkıda bulundu. Dolayısıyla eskiden olanlarla şimdiyi mukayese etmemek lazım ama eskiye göre şimdiki gibi bir hareketlilik hiç yaşanmadı" diye konuştu.

