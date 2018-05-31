Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını düşündüklerini bildirdi.

Bağlıkaya, AA muhabirine, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olacağını, arife gününün perşembeye, bayramın da cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk geldiğini hatırlattı.

Arife günü dışarıda bırakılırsa 3 günlük bir tatil süreci bulunduğunu belirten Bağlıkaya, "Buna rağmen üye acentelerimizden aldığımız bilgiye göre, bayram dönemi talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanıyor. Bayram döneminde yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde yurt içi turlarda talebin sahil kesimlerine olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'da Kemer, Belek, Alanya, Side, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris, Fethiye Çeşme ve Alaçatı'ya talep yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz ve GAP turları da kültür turları kapsamında talep gören destinasyonlar."