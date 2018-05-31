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Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Bayram döneminde yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını öngörüyoruz" - "Turizm sektöründe bayram tatili dolayısıyla oluşacak cironun 500 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını düşündüklerini bildirdi.

Bağlıkaya, AA muhabirine, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olacağını, arife gününün perşembeye, bayramın da cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk geldiğini hatırlattı.

Arife günü dışarıda bırakılırsa 3 günlük bir tatil süreci bulunduğunu belirten Bağlıkaya, "Buna rağmen üye acentelerimizden aldığımız bilgiye göre, bayram dönemi talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanıyor. Bayram döneminde yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde yurt içi turlarda talebin sahil kesimlerine olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'da Kemer, Belek, Alanya, Side, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris, Fethiye Çeşme ve Alaçatı'ya talep yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz ve GAP turları da kültür turları kapsamında talep gören destinasyonlar."

Bağlıkaya, yurt dışı turlarda talebin vizesiz gidilen ülkelere yöneldiğini, bu çerçevede Balkan ülkelerinin talebin yoğunlaştığı destinasyonlar arasında bulunduğunu söyledi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bunun yanı sıra İtalya, İspanya-Portekiz turlarının da vize sorunu olmayan tüketicilerin talep gösterdikleri tatil bölgeleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Bayram dönemi için turlarda kişi başı gecelik ortalama fiyatın 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıktığını kaydeden Bağlıkaya, "Turizm sektöründe bayram tatili dolayısıyla oluşacak cironun 500 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- "Sahil otellerinde çok ciddi doluluk bekliyoruz"

Turizm sektöründe ciddi bir canlılık bulunduğuna işaret eden Bağlıkaya, yaz sezonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaz sezonunda sahil kesimlerdeki otellerde çok ciddi bir doluluk bekliyoruz. Almanya, Rusya, İngiltere, İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye yaz dönemi taleplerinin yüksek seviyede gerçekleşmesi neticesinde otel doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Seçimin ardından yurt içi turizm talebinde de artış bekliyoruz. 2018 yaz sezonuna ilişkin beklentimiz çok yüksek seviyede bulunuyor."

Bağlıkaya, 24 Haziran dönemi için önceden rezervasyon yaptırmış olan tatilcilerin, seçim nedeniyle tatillerini iptal ettirmek yerine, ağırlıklı olarak tatil değişikliği yönünde bir talepte bulunduğunu da vurguladı. Erken rezervasyondan tatilini almış olan seyahat acentesi misafirlerinin tercihinin ağırlıklı olarak giriş ve çıkış tarihlerinde değişiklik yönünde bulunduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Giriş ve çıkış tarihlerinde bir günlük kaydırmalar ağırlık kazandı. İptal oranı yüzde 10'un altında bulunuyor." açıklamasını yaptı.

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Firuz Bağlıkaya ramazan bayramı turizm TÜRSAB

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