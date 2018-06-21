Bayramda 5 bin ton baklava tükettik

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Arife günü Türkiye'de 2 bin 500 ton baklava üretildi. Bayramın diğer günlerini dahil ettiğimizde bu bayram toplam baklava tüketimimiz 5 bin ton oldu. Bunun bin 500 tonu İstanbul'da tüketildi." dedi.

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda tüketicilerin tercihi yine baklava oldu. Şeker, çikolata, kolonya gibi bayramla özdeşleşen ürünlerin satışlarında yaşanan artışın yanı sıra, baklava üretimi ve tüketimi de bayramda, diğer günlere nazaran zirve yaptı.

Bayram süresince Türkiye'de günlük tüketimde yaklaşık 3 kata varan artışlar yaşanırken, tüketicilerin yarıdan fazlası kilogramı 20-50 lira arasında olan ürünleri tercih etti. Ramazan öncesi kamuoyunda önemli yer tutan ve baklavacılara "fıstıklı baklava üretmeme kararı" aldıran fıstık fiyatları da bayram süresince baklava satışlarını düşürmezken, baklavacılar fiyat farkını etiketlere yansıtmadı.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, arife günü ülke genelinde 2 bin 500 ton baklava üretildiğini belirterek, bayram dahil edildiğinde toplam tüketimin 5 bin ton olduğunu söyledi.