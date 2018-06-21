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Bayramda 5 bin ton baklava tükettik

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nda baklava yine tüketicinin gözdesi oldu - Türkiye'de bayram süresince 5 bin ton baklava tüketilirken, bunun bin 500 tonu İstanbul'da satıldı - BAKTAD Başkanı Yıldırım: - "Arife günü Türkiye'de 2 bin 500 ton baklava üretildi. Bayramın diğer günlerini dahil ettiğimizde bu bayram toplam baklava tüketimimiz 5 bin ton oldu"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Arife günü Türkiye'de 2 bin 500 ton baklava üretildi. Bayramın diğer günlerini dahil ettiğimizde bu bayram toplam baklava tüketimimiz 5 bin ton oldu. Bunun bin 500 tonu İstanbul'da tüketildi." dedi.

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda tüketicilerin tercihi yine baklava oldu. Şeker, çikolata, kolonya gibi bayramla özdeşleşen ürünlerin satışlarında yaşanan artışın yanı sıra, baklava üretimi ve tüketimi de bayramda, diğer günlere nazaran zirve yaptı.

Bayram süresince Türkiye'de günlük tüketimde yaklaşık 3 kata varan artışlar yaşanırken, tüketicilerin yarıdan fazlası kilogramı 20-50 lira arasında olan ürünleri tercih etti. Ramazan öncesi kamuoyunda önemli yer tutan ve baklavacılara "fıstıklı baklava üretmeme kararı" aldıran fıstık fiyatları da bayram süresince baklava satışlarını düşürmezken, baklavacılar fiyat farkını etiketlere yansıtmadı.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, arife günü ülke genelinde 2 bin 500 ton baklava üretildiğini belirterek, bayram dahil edildiğinde toplam tüketimin 5 bin ton olduğunu söyledi.

Bunun bin 500 tonunun İstanbul'da tüketildiğine dikkati çeken Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"İnsanlar ekonomik durumlarına göre baklava alışverişi yaptı. Bu bayramda tüketicilerin yaklaşık yüzde 60'ı 20-50 TL fiyat aralığındaki baklavaları tercih ederken , yüzde 40'lık kesim 60-100 TL arasındaki baklavaları tercih etti. Bu yıl Ramazan bayramı satışlarımızda geçtiğimiz seneye göre artış yaşandı, baklava fiyatları da geçen seneki Ramazan Bayramı'na göre kıyasladığımızda yüzde 10 civarında yükseldi.

Artan fıstık fiyatları tüketicilerin alım alışkanlığını olumsuz yönde pek etkilemedi, bunun sebebi ise baklavacılar, ürünlere zam yapmayarak, karlarından düşerek hem tüketiciyi memnun etti hem de ülke ekonomisinin kalkınmasında rol oynadı."

Mehmet Yıldırım, normal zamanda Türkiye'de kişi başı yıllık baklava tüketiminin 4,5 kilogram civarında olduğunu dile getirerek, bu bayramda ise kişi başı günlük tüketimin, normal günlere nazaran yaklaşık 2,5 kat arttığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Mehmet Yıldırım

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