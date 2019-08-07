Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin en yoğun olduğu bir sezonun yaşandığını söyledi.

Yurt dışından Türkiye'ye ciddi bir talep olduğunu, Kurban Bayramı ile gelecek iki haftada yoğunluğun daha da artacağını aktaran Ayık, halihazırda birçok tesiste doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığını, Kurban Bayramı'nda da birçok tesiste bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını dile getirdi.

Hemen hemen tüm bölgelerde ciddi bir hareketliliğin söz konusu olduğunu belirten Ayık, iç pazarın ise özellikle iklimden dolayı Ege Bölgesi'ni tercih edeceğini öngördü.

Akdeniz Bölgesi'nin, Ege'ye göre daha sıcak olduğunu hatırlatan Ayık, iç bölgelerde de hareketlilik beklediklerini, Kurban Bayramı dolayısıyla akraba ziyaretlerinin ön plana çıktığını ifade etti.

Yurt içinde yoğun şekilde yatay hareketlenme olacağını belirten Ayık, "Ramazan Bayramı'nda 5 milyon civarında bir hareketlilik yaşadık, Kurban Bayramı'nda da bunun üstüne çıkacak. Kıyılarda ve konaklama tesislerine dönük hareketler belki Ramazan Bayramı seviyesinde olmayabilir ancak toplam hareketlilik Ramazan Bayramı'ndaki hareketliliğin üstüne çıkabilir diye bekliyorum. Ekonomik boyut da birkaç milyar liranın üstüne çıkar."