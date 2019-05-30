Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sektörünün çok iyi gittiğini belirterek, yabancı turist açısından verimli bir sezona başlandığını, tahmin edildiği gibi bu yılın rekorla bitirileceğini kaydetti. İç turizm hareketinin bayram vesilesiyle ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Okul tatilleri, bayramlar da dikkate alındığında iç turizmde ciddi bir artış bekliyoruz. Turizmciler nisan ayının ortasından bu yana hazırlıklarını tamamladı ve müşterilerini bekliyor. Ülkemizde bayram tatili seyahatlerinde eş, dost, akraba ziyaretleri de önem kazanıyor. Ülkemizin önemli bir kısmı seyahat edecek gibi gözüküyor. Uçak, tren ve otobüs dolulukları ve özele araç trafiğinden de bunu gözlemlemek mümkün. Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak. Bayram tatilinin ekonomisi olarak bakıldığında 6 milyar TL'nin üzerinde, yani yaklaşık 1 milyar dolar, ekonomik hareket bekleniyor. Kişi sayısı olarak bakıldığında akraba ziyaretleri de dahil 7-8 milyon kişi seyahat edecek."

Bağlıkaya, deniz, kum, güneş tatiline gidenler Antalya, Bodrum, Marmaris, Side, Çeşme bölgesini tercih ettiğini, bunun dışında kültür turlarının da yoğun ilgi gördüğünü Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya turlarına ciddi ilginin bulunduğunu aktararak, bu bölgelerde de otel doluluklarının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Yurt dışı turlarda yakın destinasyonların daha çok tercih edildiğini belirten Bağlıkaya, "Dövizle ilgili algı atlatılmış olarak gözüküyor. Bu bayramda yurt dışı tur satışlarında artış oldu. Paris, Prag, Budapeşte ve Balkan turları ilgi görüyor. İç turlarda geçen senenin çok daha üzerinde bir hareket var." dedi. 'REZERVASYONSUZ GİDENLER BİR BİÇİMDE MACERA İÇİN GİDİYOR' Bağlıkaya, bayram tatili için rezervasyonun önemine işaret ederek, "Rezervasyonsuz gidenler bir biçimde macera için gidiyor. Eğer yer bulabilirlerse kalacaklar, bulamazlarsa kalamayacaklar demektir. Eğer yer bulurlarsa erken rezervasyon yapanlardan daha fazla ödeyeceklerdir. Türkiye'de mutlaka birinci bantta bulunamasa da ikinci bantta, üçüncü bantta yine de yer bulma imkanı vardır, otellerin de 3-5 odasını bu misafirler için kapasite ayırır." diye konuştu.