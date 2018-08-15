FİNANS

Bayramda aile, tatile tercih ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Hopi ve Boyner'in bayram alışverişi araştırması, müşterilerin yüzde 70'inin "bayram" dendiğinde aklına aile ziyareti ve bayram sofraları geldiğini ortaya koydu

İSTANBUL (AA) - Hopi ve Boyner'in gerçekleştirdiği bayram alışverişi araştırmasına göre, vatandaşlar, bayramlarda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Hopi ve Boyner, Türkiye'nin bayram alışkanlıklarını araştırdı.

Buna göre, Türkiye'de bayramlarda aile ile vakit geçirmek tercih edilirken, "bayram" denilince akıllara ilk önce "aile ziyaretleri" ve "bayram sofraları" geliyor.

Boyner ve Hopi müşterilerinin yüzde 70'den fazlası bayramda ailesini, yüzde 11'i tatile çıkmayı reddedip boşalan şehrin tadını çıkarmayı tercih ettiğini belirtiyor. Yüzde 18'i ise bayramı şehirden kaçış ve tatil fırsatı olarak gördüğünü aktarıyor.

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- Bayram alışverişinin olmazsa olmazı “bayramlık”

Yüzde 30 oranla neredeyse her 3 kişiden birinin "bayramlık" almayı sürdürdüğünü ortaya koyan araştırmaya göre, yüzde 28 oran ile alışveriş listesinde ikinci sırada hediyeler ve bayram ikramının olmazsa olmazı çikolata ve şeker yer alıyor. Müşterilerin yüzde 60'a yakını, ailesine en az bir hediye aldığını belirtiyor.

Bayram alışverişinin ne zaman yapıldığı incelendiğinde, müşterilerin yüzde 68'inin son dakikacı olduğu görünüyor. Yüzde 57'si alışverişlerini son hafta, yüzde 11'i ise arife günü yapıyor. Yani, her 10 kişiden 6'sı alışverişte son dakikacı.

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- En çok çorap alındı

Alışveriş verilerine bakıldığında eski bir bayram geleneği olan çorap hediye etmenin hala güncelliğini koruduğu görülüyor. Son 18 yılın bayram döneminde “çorap” en fazla satılan ürün olarak kayda geçiyor.

Boyner'in 2000 yılından bu yana yapılan bayram alışverişi alışkanlıklarını gözler önüne seren verilerine göre ise yıllar içinde Türkiye’de bayram alışverişi yapan taraf değişiyor.

Verilere göre, geçmiş yıllarda bayram alışverişinde karar verici olan kadınların, alışverişi daha çok erkeklere bıraktığı ve yüzde 40'larda olan bu oranın son yıllarda yüzde 50'nin üstüne çıktığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayram alışverişi Boyner Hopi

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