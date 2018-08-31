FİNANS

Bayramda akaryakıta 3,7 milyar lira harcandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini de içine alan 17-26 Ağustos tarihlerinde toplam 3 milyar 725 milyon liralık akaryakıt satışı yapıldı - Söz konusu 10 günlük sürede toplam 578 milyon 472 bin litre benzin ve motorin satıldı

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Kurban Bayramı tatilini de içine alan 17-26 Ağustos tarihlerinde toplam 3 milyar 725 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

Bayram tatili için 17 Ağustos Cuma günü yola çıkanların oluşturduğu yoğun trafik, 26 Ağustos Pazar gününe kadar devam etti. Bayram tatilini içine alan 10 günlük sürede toplam 578 milyon 472 bin litre benzin ve motorin satıldı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 17-26 Ağustos'ta benzin satışı özel araçların kullanımındaki artışa paralel olarak, geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 1,8'lik artışla 105 milyon 996 bin litreye yükseldi.

Böylece benzin satışlarının toplam akaryakıt satışı içindeki payı 4 puan artarak yüzde 18'e çıktı.

Söz konusu dönemde tatil nedeniyle servis taşımacılığına ara verilmesi, iş makinelerinin durması, şehir içi toplu taşımadaki düzenlemeler ve tarımsal faaliyetlerin yapılmaması nedeniyle motorin satışı geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 472 milyon 476 bin litreye geriledi.

Bayramı tatilini içine alan 17-26 Ağustos tarihlerinde toplam 3 milyar 725 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

- Tüketimde İstanbul lider

Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresince en çok motorin satışı 63 milyon litreyle İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 26 milyon litreyle Ankara ve 25 milyon litreyle İzmir izledi.

Bu dönemde 16 milyon litre ile en çok benzin satış İstanbul'da yapıldı. Onu, 7 milyon litre ile İzmir ve 6,7 milyon litre ile Ankara takip etti.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının depolarını en çok 17 Ağustos Cuma günü doldurdu. Söz konusu günde 70 milyon 956 bin litre motorin ve 11 milyon 887 bin litre benzin olmak üzere toplam 82 milyon 843 bin litrelik akaryakıt satışı yapıldı.

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