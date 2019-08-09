FİNANS

"Bayramda dikkatli beslenmeliyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Harun Can Uygurer: - "Kurban Bayramı'nda büyükten küçüğe hepimiz eti bol miktarda tüketiyoruz. Özellikle yaz aylarına denk gelen bayram günlerinde, oldukça dikkatli beslenilmeli ve sindirimi hafif yiyecekler tüketilmelidir"

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Harun Can Uygurer, "Kurban Bayramı'nda büyükten küçüğe hepimiz eti bol miktarda tüketiyoruz. Özellikle yaz aylarına denk gelen bayram günlerinde, oldukça dikkatli beslenilmeli ve sindirimi hafif yiyecekler tüketilmelidir." ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Hastaneleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Harun Can Uygurer, bayram boyunca, özellikle mide ve bağırsak hastalığı olanlar, kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastalarının et tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğine işaret etti.

Uygurer, iyi pişmemiş, dikkat edilmeden ve gereğinden fazla tüketilen etlerin, mide rahatsızlıklarına, safra kesesi problemlerine, kabızlık kolesterol yüksekliğine ve bağırsak problemlerine yol açacağını belirtti.

Veteriner kontrolünde olmayan, uygun koşullarda kesilmeyen etlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uygurer, şunları kaydetti:

"Kurbanın kesildiği ortamın hijyen ve temizliğine dikkat edilmelidir. Yeni kesilmiş hayvanların etleri sert olduğundan hem pişirmesi hem de sindirmesi oldukça zordur. Mide, bağırsak hastalığı olanların et tüketirken daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Taze kesilen etler hemen tüketilmemeli birkaç gün bekletildikten sonra tüketilmelidir. Etler, sebzelerle birlikte pişirilirse besin çeşitliliği açısından daha faydalı olacaktır. Etler pişirilirken haşlama veya ızgara yöntemleri kullanılmalıdır."

Uygurer, özellikle kavurma yapılırken kullanılan kuyruk yağı veya tereyağından kaçınılması gerektiğini aktararak, etlerin kendi yağında pişirilmesinin uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Günün ilk saatlerinde et tüketilmesini tavsiye etmeyen Uygurer, bunun yerine sabah saatlerinde 2 bardak ılık su ve hafif kahvaltı ile güne başlamanın daha sağlıklı olacağını belirtti.

- "Etler iyi pişirilmiş ve küçük porsiyonlar şeklinde olmalıdır"

Günlük et tüketim miktarı 90-120 gram olması gerektiğini belirten Uygurer, "Etin yanında gazlı veya kalorisi yüksek içecekler içilmemelidir. Etler çok fazla yüksek ateşte pişirilmemeli çünkü yüzeyi yanacak ve etteki su kaybına sebep olacaktır. Dondurulmuş etler hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır. Etler saklanırken buzlukta -2 derecede birkaç hafta, daha üzün süre için -18 derece derin dondurucuda saklanabilir." ifadelerini kullandı.

"Etlerdeki demir ve proteinden faydalanabilmek için mutlaka yanında yeşillik, salata veya sebze tüketilmeli." bilgisini veren Uygurer, demir emiliminde C vitamini etkili olduğu için bu yüzden yemeklerde sadece et yerine, porsiyonun yarısının sebzelerden oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Uygurer, "Fazla et tüketimi mide ve bağırsaklarda çeşitli sağlık problemlerine yol açmaktadır, hızlı ve çok miktarda tüketmek bağırsak alışkanlığında değişiklik meydana getirdiği için kramp, kabızlık gibi problemler de meydana gelmektedir. Bu yüzden etler iyi pişirilmiş ve küçük porsiyonlar şeklinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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