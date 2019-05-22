Bayramda iç turizmde yüzde 15 artış

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesiyle sahil kentlerinin yanı sıra Nevşehir-Kapadokya ve Karadeniz Bölgesi'ne düzenlenen kültür turları da büyük ilgi gördü. Geçen yılki bayrama göre iç turizmde yüzde 15 artış yaşandı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yaz sezonunun başlangıcı da olan haziran ayının ilk haftasında, Türkiye genelinde ciddi bir turizm hareketliliği oluşacak. ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, bayram tatilinin 9 güne çıkartılması kararının ciddi anlamda talebi artırdığını dile getirdi. Özbek, kararın nisan ayında açıklanmasının misafirlerin erken planlama yapmasını sağladığını söyledi.

YURT İÇİ TALEBİ ARTTI, YURT DIŞI DEĞİŞMEDİ

Bayram tatili için mayıs sonuna kadar devam eden erken rezervasyon kampanyaları olduğunu kaydeden Suat Özbek, "Geçen yıl Ramazan Bayramı dönemine göre yurtiçi turizmde yüzde 15'lik artış var. Bayramı yurtdışında geçirmek isteyenler açısından ise tatilci oranı geçen yılla aynı düzeyde. Bayram tatilinin erken açıklanması hem yurtiçi hem yurtdışına gitmek isteyenler için avantaj doğurdu" dedi.

Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da başta Antalya olmak üzere Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme gibi sahil kentlerinin çok yoğun ilgi gördüğünü belirten Suat Özbek, kültür turlarına da bu yıl ciddi düzeyde talep olduğunu kaydetti. Kültür turlarında yüzde 50-55 oranında artış olduğuna dikkat çeken Özbek, "Ege ve Akdeniz'den, Karadeniz ve Kapadokya'ya, Pamukkale'den Safranbolu'ya kültür turlarına yoğun ilgi var" dedi.

ANTALYA'YA YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYOR

Turizm sektörü temsilcileri, Ramazan Bayramı'nda Antalya'daki otellerde, yurtdışından da yoğun talep olması nedeniyle yüzde 100 doluluk beklediklerini ifade etti. Bayram için gecelik 100-150 TL'den 2 bin TL'ye kadar alternatifler mevcut. Yurtdışı turlarda ise otobüsle bir günlük Sofya turu 99 Euro'dan, 8 gecelik ABD turu ise 2 bin Euro'dan başlıyor. Doluluk yaşanan gemi turları da gecelik 249 Euro'dan başlıyor.

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