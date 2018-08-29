Bayramda İstanbul'un günlük elektrik tüketimi yüzde 43 azaldı

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı döneminde İstanbul'un günlük ortalama elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 43 azalarak 50 bin 988 megavatsaate gerilediği bildirildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasıyla vatandaşların şehir dışına çıkması, elektrik tüketiminin bayram süresince azalmasına neden oldu.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ verilerine göre, ağustos ayında ortalama günlük 89 bin 522 megavatsaat olarak gerçekleşen elektrik tüketimi, Kurban Bayramı'nda yaklaşık yüzde 43 azalarak günlük 50 bin 988 megavatsaat seviyesine indi.

Arife günü de dahil 20-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam elektrik tüketimi 254 bin 943 megavatsaat olarak gerçekleşti.

İlçe bazında bakıldığında ise bayram boyunca mesken abonelerinin ağırlıkta olduğu Şişli'de tüketim yüzde 75 gerilerken, Yenibosna'da düşüş yüzde 61’i buldu. BEDAŞ’ın sanayi abonelerinin yoğun olduğu İkitelli ve Beylikdüzü’nde ise bayram boyunca elektrik tüketimi yüzde 50’nin üzerinde geriledi.