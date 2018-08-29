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Bayramda İstanbul'un günlük elektrik tüketimi yüzde 43 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı sürecinde, İstanbul'un ağustos ayında ortalama günlük elektrik tüketimi 89 bin 522 megavatsaat düzeyinden, günlük 50 bin 988 megavatsaat seviyesine geriledi

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı döneminde İstanbul'un günlük ortalama elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 43 azalarak 50 bin 988 megavatsaate gerilediği bildirildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasıyla vatandaşların şehir dışına çıkması, elektrik tüketiminin bayram süresince azalmasına neden oldu.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ verilerine göre, ağustos ayında ortalama günlük 89 bin 522 megavatsaat olarak gerçekleşen elektrik tüketimi, Kurban Bayramı'nda yaklaşık yüzde 43 azalarak günlük 50 bin 988 megavatsaat seviyesine indi.

Arife günü de dahil 20-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam elektrik tüketimi 254 bin 943 megavatsaat olarak gerçekleşti.

İlçe bazında bakıldığında ise bayram boyunca mesken abonelerinin ağırlıkta olduğu Şişli'de tüketim yüzde 75 gerilerken, Yenibosna'da düşüş yüzde 61’i buldu. BEDAŞ’ın sanayi abonelerinin yoğun olduğu İkitelli ve Beylikdüzü’nde ise bayram boyunca elektrik tüketimi yüzde 50’nin üzerinde geriledi.

Bayram nedeniyle üretime ara veren sanayicilerin talebinin azalmasıyla, sadece bu iki ilçenin toplam yüzde 43’lük düşüşe etkisi, yüzde 12'ye ulaştı.

- 2017 yılına kıyasla artış yaşandı

Ağustos ayı ortalamalarına göre bayram süresince tüketimde büyük düşüşler yaşansa da geçen yıl 31 Ağustos - 4 Eylül'de kutlanan Kurban Bayramı tarihleriyle kıyaslandığında, tüketimde yüzde 10,7'lik artış gözlendi

2017 yılı Kurban Bayramı'nda İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 230 bin 201 megavatsaat olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu artışta bu yıl Kurban Bayramı’nın ağustos ayının ortasına gelmesi gibi mevsimsel etkilerin yanı sıra bazı işletmelerin hafta içine gelen bayram boyunca üretime ara vermeden devam etmesi etkili oldu.

Verilen bilgilere göre, BEDAŞ, bayramda abonelerinin enerji sıkıntısı çekmemesi için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Yatırım kaynaklı planlı kesintilerini askıya alan şirket, vardiya planını da bayrama özel düzenledi.

Bayram sürecince arıza bakım ve onarım için 194 kişilik ekip yerüstü, 61 kişilik ekip de yeraltı ve kablo arıza tespiti için görevlendirildi. 85 araç her vardiyada aktif olarak kullanılırken ayrıca 85 araç her an müdahaleye hazır olarak bekletildi.

BEDAŞ Genel Müdürlüğü ile bölge müdürlüklerinde vardiyalı arıza personelleri dışında koordinasyon ve acil durumlarda müdahale ve raporlama için 24 saat esaslı nöbetçi amirler bulunduruldu. Arızalara uzaktan müdahaleye imkan tanıyan SCADA ana kontrol merkezinde ise 7 ekip her gün görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı BEDAŞ elektrik tüketimi istanbul

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