"Bayramda kıyı otelleri yüzde 100 dolu"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz." dedi.

Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde 2017'de başlayan büyüme trendinin devam ettiğini, turist sayılarının son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turizmde referans yıllarının 2014 olduğunu kaydeden Yağcı, geçen yıl canlanan Rusya pazarında büyümenin devam ettiğini, bunun yanında Avrupa pazarlarında da çift haneli büyümelerin gerçekleştiğini vurguladı. Yağcı, "Biz Türkiye turizminin bu sene çift haneli büyüme yakalayacağını öngörüyoruz. Bu trendin bu şekilde yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Antalya'da ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir turist artışı söz konusu olduğunu ifade eden Yağcı, Almanya pazarında geçen yıla kıyasla yüzde 75'lik bir büyümenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.