FİNANS

"Bayramda kıyı otelleri yüzde 100 dolu"

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

AKTOB Başkanı Yağcı: - "Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz" - "Rusya pazarında iyileşmeyi biz geçen sene yakalamıştık. 2018'de de Avrupa pazarındaki iyileşmeyi yakalayacağız. Dolayısıyla Avrupa pazarında da çok ciddi bir büyüme söz konusu olacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz." dedi.

Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde 2017'de başlayan büyüme trendinin devam ettiğini, turist sayılarının son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turizmde referans yıllarının 2014 olduğunu kaydeden Yağcı, geçen yıl canlanan Rusya pazarında büyümenin devam ettiğini, bunun yanında Avrupa pazarlarında da çift haneli büyümelerin gerçekleştiğini vurguladı. Yağcı, "Biz Türkiye turizminin bu sene çift haneli büyüme yakalayacağını öngörüyoruz. Bu trendin bu şekilde yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Antalya'da ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir turist artışı söz konusu olduğunu ifade eden Yağcı, Almanya pazarında geçen yıla kıyasla yüzde 75'lik bir büyümenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Yağcı, "Bizim iki önemli kaynak pazarımız Rusya ve Almanya. Rusya pazarında iyileşmeyi biz geçen sene yakalamıştık. 2018'de de Avrupa pazarındaki iyileşmeyi yakalayacağız. Dolayısıyla Avrupa pazarında da çok ciddi bir büyüme söz konusu olacak. Henüz Avrupa pazarında Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde 2014 rakamlarına ulaşmamış olsak da 2017'ye kıyasla çok ciddi bir büyüme söz konusu. Bu bize, 2019 yılına çok daha farklı bir umutla gireceğimizi de gösteriyor Avrupa pazarında." değerlendirmesinde bulundu.

- Doluluklar yüzde 90-95 seviyesinde

İlk 5 aylık verilerin Avrupa pazarında iyileşmenin çok ciddi bir noktaya geldiğini gösterdiğini vurgulayan Yağcı, 2019 ve 2020 yıllarının hem gelir hem de turist sayısı bakımından rekor yılları olacağının söylenebileceğini bildirdi.

Haziran ayında özellikle kıyı bölgelerine hem iç pazardan hem de dış pazarda çok ciddi bir talep söz konusu olduğunu kaydeden Yağcı, şöyle konuştu:

"Son 2 yılda olmayan bir yabancı turist talebiyle karşı karşıyayız. Bu yıl yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde çok ciddi doluluk söz konusu olacaktır. Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz. Özellikle Antalya'nın bu turizm sezonunu çok iyi geçireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu sene turizm gelirlerinde de yüzde 10-15 arasında bir artış olacağını öngörüyoruz."

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AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ramazan bayramı turist turizm

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