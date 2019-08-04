FİNANS

Bayramda Osmangazi Köprüsü'nden ilk geçişler Axess'ten

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Axess sahipleri, Kurban Bayramı tatilinde Osmangazi Köprüsü'nden ilk HGS'li geçişlerinde 200 liraya varan indirim kazanacak

İSTANBUL (AA) - Axess sahipleri, Kurban Bayramı tatilinde Osmangazi Köprüsü'nden ilk HGS'li geçişlerinde 200 liraya varan indirim ayrıcalığından faydalanacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, yıl boyu birbirinden kazançlı kampanyalar sunan Axess, bu bayram tatilinde de müşterilerini unutmadı. HGS'si Akbank'tan olanlar, bu bayramda 200 liraya varan indirim kazanacak.

Akbank kredi kartı sahipleri, 9 Ağustos Cuma gününden 19 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar Osmangazi Köprüsü'nden Akbank kredi kartlarına bağlı HGS'leri ile ilk geçişlerinde 200 liraya varan indirim kazanacak.

Kampanyadan faydalanmak için tek yapılması gereken, HGS'nin Axess kredi kartına bağlı olmasını kontrol ederek 9-19 Ağustos'ta Axess Mobil'den kampanyaya katılmak ve toplamda 2 bin lira ve üzeri alışveriş yapmak. Geçiş sırasında tam tahsil edilen ücret, 26 Ağustos'ta ilgili karta iade edilecek.

HGS'si olmayanlar ise hemen Akbank internetten ya da Akbank şubelerinden HGS alarak kampanyadan faydalanabilecek.

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