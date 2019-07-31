"Bayramda tesislerimizde yüzde 100 doluluk yakalayacağız"

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Kurban Bayramı döneminde tesislerde yüzde 95 ya da yüzde 100 doluluk yakalayacaklarını bildirdi.

Deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve antik kentleriyle de ön plana çıkan Antalya'da, Kurban Bayramı öncesi otellerde hareketlilik yaşanıyor.

Gelen yabancı turist sayısında da günlük rekorların kırıldığı kentteki otellerin birçoğu bayram öncesi yüzde 100 doldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın sezonun en yoğun olduğu döneme denk geldiğini, yabancı pazarda da çok ciddi bir artışın olduğunu söyledi.

Bayram dolayısıyla doluluk oranlarının iyi olduğuna dikkati çeken Yağcı, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı döneminde tesislerimizde yüzde 95 ya da yüzde 100 doluluk yakalayacağız. Kurban Bayramı çok yoğun geçecek. Bizim her zaman bayram döneminde tatillerin ne olacağıyla ilgili erkenden açıklanması yönünde talebimiz devam ediyor. Bu, vatandaşımız için esneklik sağlıyor. Otellerin yüzde 20 civarı iç pazar için ayrılıyor."