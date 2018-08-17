Bayramda uçak bileti doluluk oranı yüzde 95 oldu

İSTANBUL (AA) - Biletbayisi.com Seyahat Danışmanı Kamil Kahraman, Kurban Bayramı haftası uçaklardaki doluluk oranlarının yüzde 95'lere ulaştığını bildirdi.
Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, bayram haftasında havayolu şirketlerinde ciddi hareketlilik yaşandığını belirterek, çok sayıda destinasyonda ek seferler açılmasına rağmen o uçakların da dolmaya başladığını aktardı.
Doğu bölgelerinde aktarmasız uçuşların neredeyse tamamının dolduğunu kaydeden Kahraman, 9 günlük tatilin bu doluluklarda büyük etkisi olduğunu bildirdi.
Kahraman, 9 günlük tatilde yazın tam ortasında hem güneşin hem de denizin tadını çıkarmak isteyenlerin ilk durağının Antalya olduğunu belirterek, bu yıl uçuş için en çok Antalya'nın tercih edildiğini, bu destinasyona hala bilet bulunabildiğini anlattı.
Antalya'dan sonra ilgi gören tatil merkezlerinin başında İzmir'in geldiğini aktaran Kahraman, "Antalya'nın aşırı sıcağından çekinenler İzmir'in tatil yerlerine akın ediyor. 2018 Kurban Bayramı uçak bileti fiyatları oldukça makul olduğu için hala 17 Ağustos için İzmir'e bilet bulunabiliyor." ifadesini kullandı.
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- Yurt dışı için Avrupa tercih edildi
Kamil Kahraman, bayram döneminde Türklerin yurt dışında havayolu ile en çok gittiği yerlerin başında Avrupa'nın geldiğini, Yunanistan'ın bu alanda başı çektiğini, onu Fransa ve Almanya'nın takip ettiğini bildirdi.
Kahraman, şu bilgileri verdi:
"Tatilcilerin yüzde 70'lik bir kısmı yurt içinde Antalya gibi turistik mekanları tercih ederken yüzde 30'luk bir kısmı da en çok Avrupa'da 9 günü doyasıya geçirmek istiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin havalimanlarından yurt içi veya yurt dışı uçak bileti alabilirsiniz. Biletbayisi.com üzerinden yapılan tüm alışverişlerde +9 taksit ile ödeme fırsatından yararlanılabiliyor. Biletbayisi.com, mobil uygulama yada telefon üzerinden seyahat danışmanlarımızla yapılacak uçak bileti alımlarında yüzde 15'e varan indirimli fiyatlara uçak bileti alma fırsatı sunuluyor."
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