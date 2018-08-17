FİNANS

Bayramda uçak bileti doluluk oranı yüzde 95 oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

Biletbayisi.com Seyahat Danışmanı Kamil Kahraman: - "Kurban Bayramı haftası uçaklardaki doluluk oranları yüzde 95'lere ulaştı. Birçok destinasyonda ek seferler açılmasına rağmen o uçaklar da dolmaya başladı" - "9 günlük tatilde uçuşlarda en çok Antalya tercih ediliyor"

İSTANBUL (AA) - Biletbayisi.com Seyahat Danışmanı Kamil Kahraman, Kurban Bayramı haftası uçaklardaki doluluk oranlarının yüzde 95'lere ulaştığını bildirdi.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, bayram haftasında havayolu şirketlerinde ciddi hareketlilik yaşandığını belirterek, çok sayıda destinasyonda ek seferler açılmasına rağmen o uçakların da dolmaya başladığını aktardı.

Doğu bölgelerinde aktarmasız uçuşların neredeyse tamamının dolduğunu kaydeden Kahraman, 9 günlük tatilin bu doluluklarda büyük etkisi olduğunu bildirdi.

Kahraman, 9 günlük tatilde yazın tam ortasında hem güneşin hem de denizin tadını çıkarmak isteyenlerin ilk durağının Antalya olduğunu belirterek, bu yıl uçuş için en çok Antalya'nın tercih edildiğini, bu destinasyona hala bilet bulunabildiğini anlattı.

Antalya'dan sonra ilgi gören tatil merkezlerinin başında İzmir'in geldiğini aktaran Kahraman, "Antalya'nın aşırı sıcağından çekinenler İzmir'in tatil yerlerine akın ediyor. 2018 Kurban Bayramı uçak bileti fiyatları oldukça makul olduğu için hala 17 Ağustos için İzmir'e bilet bulunabiliyor." ifadesini kullandı.

\

- Yurt dışı için Avrupa tercih edildi

Kamil Kahraman, bayram döneminde Türklerin yurt dışında havayolu ile en çok gittiği yerlerin başında Avrupa'nın geldiğini, Yunanistan'ın bu alanda başı çektiğini, onu Fransa ve Almanya'nın takip ettiğini bildirdi.

Kahraman, şu bilgileri verdi:

"Tatilcilerin yüzde 70'lik bir kısmı yurt içinde Antalya gibi turistik mekanları tercih ederken yüzde 30'luk bir kısmı da en çok Avrupa'da 9 günü doyasıya geçirmek istiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin havalimanlarından yurt içi veya yurt dışı uçak bileti alabilirsiniz. Biletbayisi.com üzerinden yapılan tüm alışverişlerde +9 taksit ile ödeme fırsatından yararlanılabiliyor. Biletbayisi.com, mobil uygulama yada telefon üzerinden seyahat danışmanlarımızla yapılacak uçak bileti alımlarında yüzde 15'e varan indirimli fiyatlara uçak bileti alma fırsatı sunuluyor."

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemliEkonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
biletbayisi.com

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.