FİNANS

Bayramda yola çıkacaklara Michelin’den öneriler

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Michelin ,Ramazan Bayramı öncesinde yola çıkmayı planlayanlar için tavsiyelerde bulunurken, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğinine dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Michelin, Ramazan Bayramı öncesinde yola çıkmayı planlayanlar için önemli tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, güvenli bir sürüş keyfi için sürücülerle 100 yılı aşkın bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde yola çıkmayı planlayanlar için önemli tavsiyelerde bulunan Michelin, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Bayram seyahatinizde güvenli bir sürüş için, araç lastiklerinizin kontrol edilmesi şart. Bu sebeple yola çıkmadan önce yedek lastikleriniz de dâhil olmak üzere, tüm lastiklerinizi kontrol ettiğinizden emin olun. Lastiklerinizde sürüş performansınızı etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığını kontrol edin.

Aşınma belirtilerini göle ve elle kontrol etmenizin yanı sıra, diş ölçer yardımıyla da lastiğin farklı noktalarını gözden geçirin. Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktaları fark ederseniz mutlaka lastiğinizi değiştirin. Güvenli bir yolculuk için, herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit ederseniz, aracınızı doğrudan bir lastik uzmanına götürün.

Lastik aşınmasının yasal sınırı 1.6 mm. Şayet lastiğiniz bu sınırı aşmışsa hemen değiştirin. Ayrıca, lastiklerinizin doğru basınç seviyesinde olması da oldukça önemli. Doğru basınç, lastiklerinize daha fazla güvenlik, daha uzun kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağlar. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler.

Basınç seviyesini lastiğiniz soğukken ölçmeyi de unutmayın. Alacağınız hiçbir önlem, sizin dikkatinizden değerli olamaz. Bu sebeple, karşılaşacağınız riskleri önceden görmek amacıyla mümkün olduğunca ileriye bakın ve sabit hızda devam edin.

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