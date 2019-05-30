Bayramda yolculuk Kopilot Wifi ile daha güvenli ve eğlenceli

İSTANBUL(AA) - Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot WiFi aracınızı telefonunuza bağlayarak sizin ve sevdikleriniz için hayatı kolaylaştıracak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yollarda olacak sürücülere uzun süre direksiyonda kalındığı gibi birçok önemli veriyi anlık olarak ileterek, güvenli sürüş sağlayacak. Özellikle çocuklu yolculuklarda artan internet ihtiyacı da karşılanarak, eğlenceli ve mutlu yolculuklar yapılacak.

Sürücüler bayram tatili öncesi araç bakım servislerine giderek gerekli kontrolleri yaptırırken yolda yaşanacak kötü sürprizlere karşı Kopilot WiFi ile de hazırlıklı olacak. Birçok sürücünün arıza ve yolda kalma stresine son verecek.

1996 yılı ve sonrası otomobillerde bulunan OBD2 (On-Board Diagnostics 2) bağlantı noktasına yerleşik SIM kartı bulunan Turkcell Kopilot WiFi, Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlara yüklenen uygulama üzerinden kullanılıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden kullanım ve seyahat detayları gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor.