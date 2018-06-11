FİNANS

"Bayramdan önce müjdeli haber verilsin istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: - "(Memurlara 3600 ek gösterge vaadi) Biz bunu olumlu karşılıyoruz ama bunu seçimlerde vaat olmaktan çıkarılıp gecikmiş bir hak olarak değerlendirilerek bayramdan önce kamu çalışanlarına bir müjdeli haber verilsin istiyoruz"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurlara 3600 ek gösterge vaadine ilişkin, "Biz bunu olumlu karşılıyoruz ama bunu seçimlerde vaat olmaktan çıkarılıp gecikmiş bir hak olarak değerlendirilerek bayramdan önce kamu çalışanlarına bir müjdeli haber verilsin istiyoruz." dedi.

Sendikanın Kütahya il temsilciğini ziyaret eden Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde açıkladığı polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge 3600 konusunu olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Ek gösterge konusunu Kamu-Sen olarak toplu sözleşmelerde daha önce gündeme getirdiklerini hatırlatan Kahveci, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları özellikle 4 meslek grubu ile ilgiliydi. İmamlar, polisler, öğretmen ve hemşirelere 3600 ek gösterge verileceğini ifade etti. Bu aslında yerinde bir tavır ama bize göre eksik. Şu anda 3 milyona yakın kamu çalışanı var ve bunların içerisinde belli bir kısım ek göstergeden faydalanamıyor. Ek göstergeden faydalanamayan yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşların da ek göstergeden faydalandırılması gerekir. Biz bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun seçimlerde vaat olmaktan çıkarılıp gecikmiş bir hak olarak değerlendirilerek bayramdan önce kamu çalışanlarına bir müjdeli haber verilsin istiyoruz."

Kahveci, hükümetin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartma yetkisini kullanarak çok rahatlıkla 3 milyon kamu çalışanına bu gecikmiş olan hakkı rahatlıkla verilebileceğini savundu.

- "Emekliye bayram ikramiyesi verilmesi olumlu"

12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilmesi hususunu da oldukça olumlu karşıladıklarını ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

"Bu uygulama da oldukça doğru bir uygulama. Bizim toplu sözleşme metinlerimizin içerisinde hem aktif olarak çalışan kamu çalışanlarımıza hem de emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi hususu vardır. Bizim talebimiz bin liradan daha fazla, asgari ücret kadardı. Şu an 12 milyon emekliye ikramiye verildi, helali hoş olsun. Doğru bir uygulama oldu. Bu aynı zamanda aslında Türkiye ekonomisine de katkı sağlamak için de önemli. Kamu çalışanlarına şu an itibarıyla aktif çalışan memurlara da bayram ikramiyesi mutlaka verilmesi gerekir. Çünkü şu anda kamuda aktif olarak çalışan ve bayram ikramiyesi almayan sadece memurlar kaldı."

Kamu-Sen il temsilcisi Kadir Bayram da ziyaretlerinden dolayı Kahveci’ye teşekkür ettiğini ifade etti.

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