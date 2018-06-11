"Bayramdan önce müjdeli haber verilsin istiyoruz"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurlara 3600 ek gösterge vaadine ilişkin, "Biz bunu olumlu karşılıyoruz ama bunu seçimlerde vaat olmaktan çıkarılıp gecikmiş bir hak olarak değerlendirilerek bayramdan önce kamu çalışanlarına bir müjdeli haber verilsin istiyoruz." dedi.

Sendikanın Kütahya il temsilciğini ziyaret eden Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde açıkladığı polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge 3600 konusunu olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Ek gösterge konusunu Kamu-Sen olarak toplu sözleşmelerde daha önce gündeme getirdiklerini hatırlatan Kahveci, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları özellikle 4 meslek grubu ile ilgiliydi. İmamlar, polisler, öğretmen ve hemşirelere 3600 ek gösterge verileceğini ifade etti. Bu aslında yerinde bir tavır ama bize göre eksik. Şu anda 3 milyona yakın kamu çalışanı var ve bunların içerisinde belli bir kısım ek göstergeden faydalanamıyor. Ek göstergeden faydalanamayan yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşların da ek göstergeden faydalandırılması gerekir. Biz bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun seçimlerde vaat olmaktan çıkarılıp gecikmiş bir hak olarak değerlendirilerek bayramdan önce kamu çalışanlarına bir müjdeli haber verilsin istiyoruz."