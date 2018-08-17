FİNANS

"Bayramdasalla 2 katını kazan"

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

BUGÜNE kadar 70 binin üzerinde kullanıcıyı, 550 bin kez hediyelerle buluşturan Kuzey Kıbrıs Turkcell'in “Salla Kazan” kampanyasının bayrama özel 2 kat daha avantajlı hale geldiği duyuruldu.

LEFKOŞA, (DHA)-BUGÜNE kadar 70 binin üzerinde kullanıcıyı, 550 bin kez hediyelerle buluşturan Kuzey Kıbrıs Turkcell'in “Salla Kazan” kampanyasının bayrama özel 2 kat daha avantajlı hale geldiği duyuruldu. Kampanya 20-26 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

2018 yılında yeniden başlayan ve 70 binin üzerinde müşterisine 550 bin hediye kazandıran“Salla Kazan”kampanyası bayramda da Turkcell’lilere özel bir ayrıcalık sunuyor. Kuzey Kıbrıslı Turkcell’liler, 20 ile 26 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, konuşma ve BiP dakikalarının tam 2 katını kazanacak.

“Salla Kazan” kampanyasından, 140 bini aşkın cihazda yüklü olan Cep Hesabım uygulamasını indirip yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları faydalanabiliyor.

"KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?"

Yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyası bayrama özel kazandırmaya 2 katı hediyeyle devam ettiği duyuruldu. Salla Kazan kampanyasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin tek yapması gereken telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız internet, dakika ile Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik, lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarından birine ücretsiz sahip olmak. Firma yetkilileri bayram haftası süresince ise tam 2 katı konuşma, internet ve BiP üzerinden dakika kazandıracak özel kampanyada tek yapılması gereken Salla Kazan’a girip telefonunuzu sallamak olduğunu söyledi.

HER HAFTA YENİ BİR ŞANS

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusunu da yine 'Cep Hesabım' uygulamasından yapabiliyor.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, Cep Hesabım uygulamasını akıllı telefonlara indirdikten sonra uygulamaya giriş yapılabileceği belirtildi. Ayrıca dileyenlerin mobil cihazlarından internet adresindeki linkini kullanarak da uygulamayı indirebileceği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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