"Bayramdasalla 2 katını kazan"

LEFKOŞA, (DHA)-BUGÜNE kadar 70 binin üzerinde kullanıcıyı, 550 bin kez hediyelerle buluşturan Kuzey Kıbrıs Turkcell'in “Salla Kazan” kampanyasının bayrama özel 2 kat daha avantajlı hale geldiği duyuruldu. Kampanya 20-26 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

2018 yılında yeniden başlayan ve 70 binin üzerinde müşterisine 550 bin hediye kazandıran“Salla Kazan”kampanyası bayramda da Turkcell’lilere özel bir ayrıcalık sunuyor. Kuzey Kıbrıslı Turkcell’liler, 20 ile 26 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, konuşma ve BiP dakikalarının tam 2 katını kazanacak.

“Salla Kazan” kampanyasından, 140 bini aşkın cihazda yüklü olan Cep Hesabım uygulamasını indirip yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları faydalanabiliyor.

"KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?"

Yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyası bayrama özel kazandırmaya 2 katı hediyeyle devam ettiği duyuruldu. Salla Kazan kampanyasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin tek yapması gereken telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız internet, dakika ile Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik, lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarından birine ücretsiz sahip olmak. Firma yetkilileri bayram haftası süresince ise tam 2 katı konuşma, internet ve BiP üzerinden dakika kazandıracak özel kampanyada tek yapılması gereken Salla Kazan’a girip telefonunuzu sallamak olduğunu söyledi.