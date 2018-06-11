Bayramlarda ağızlar 500 milyon liralık şekerle tatlanacak

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi Kopuz, "Ülkemizde Avrupa’ya göre oldukça düşük kalan şekerli mamul tüketimi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde artmaktadır. Hesaplamalarımıza göre, ülkemizde üretilen çikolatanın yaklaşık yüzde 25’i, şekerlemelerin ise yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketilmektedir. Söz konusu dönemlerde bayram şekeri ve çikolata satışlarının parasal karşılığı yaklaşık 500 milyon TL civarında olmaktadır." dedi.

Kopuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şekerli mamul sektörünün, tıpkı çatısı altında yer aldığı Türkiye gıda sektörü gibi net ihracatçı konumda olduğunu vurguladı.

Dünyanın ilk 20 şekerli mamul ihracatçısı ülke arasında yer alan Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde ilk sırayı çikolata ve şekerlemelerin aldığını, bunu fırıncılık ürünlerinin takip ettiğini bildiren Kopuz, şekerli mamuller ile çikolata pazarı büyüklüğünün, her yıl genel olarak yüzde 10 arttığını söyledi.

Kopuz, bu artışta asıl olarak ülke nüfusundaki artışın yanı sıra Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların varlığının da etkili olduğunu, dolayısıyla pazarın bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi benzer bir büyüme oranını yakalayacağına inandığını söyledi.