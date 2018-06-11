FİNANS

Bayramlarda ağızlar 500 milyon liralık şekerle tatlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

ŞEMAD Başkanı Kopuz: - "Ülkemizde Avrupa'ya göre oldukça düşük kalan şekerli mamul tüketimi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde artmaktadır. Hesaplamalarımıza göre, ülkemizde üretilen çikolatanın yaklaşık yüzde 25’i, şekerlemelerin ise yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketilmektedir. Söz konusu dönemlerde bayram şekeri ve çikolata satışlarının parasal karşılığı yaklaşık 500 milyon TL civarında olmaktadır" - "(Şekerli mamul pazarı büyüklüğü) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların varlığı da artışta etkili oldu. Dolayısıyla pazarın bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi benzer bir yüzde 10'luk büyüme oranını yakalayacağına inanıyorum" - "Doğu ve güneydoğu illerinde bayram şekeri ve diğer şekerli mamullerin, batıya doğru ilerledikçe de çikolata ve çikolatalı ürünlerin tüketimi fazla"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi Kopuz, "Ülkemizde Avrupa’ya göre oldukça düşük kalan şekerli mamul tüketimi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde artmaktadır. Hesaplamalarımıza göre, ülkemizde üretilen çikolatanın yaklaşık yüzde 25’i, şekerlemelerin ise yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketilmektedir. Söz konusu dönemlerde bayram şekeri ve çikolata satışlarının parasal karşılığı yaklaşık 500 milyon TL civarında olmaktadır." dedi.

Kopuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şekerli mamul sektörünün, tıpkı çatısı altında yer aldığı Türkiye gıda sektörü gibi net ihracatçı konumda olduğunu vurguladı.

Dünyanın ilk 20 şekerli mamul ihracatçısı ülke arasında yer alan Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde ilk sırayı çikolata ve şekerlemelerin aldığını, bunu fırıncılık ürünlerinin takip ettiğini bildiren Kopuz, şekerli mamuller ile çikolata pazarı büyüklüğünün, her yıl genel olarak yüzde 10 arttığını söyledi.

Kopuz, bu artışta asıl olarak ülke nüfusundaki artışın yanı sıra Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların varlığının da etkili olduğunu, dolayısıyla pazarın bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi benzer bir büyüme oranını yakalayacağına inandığını söyledi.

\

- "Şekerlemelerin yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketiliyor"

Şemsi Kopuz, Avrupa’da kişi başına şekerli mamul tüketiminin yıllık ortalama 10 kilogram civarında iken, Türkiye'deki tüketimin yıllık ortalama 2,5 kilogramda kaldığını belirterek, "Ülkemizde Avrupa’ya göre oldukça düşük kalan şekerli mamul tüketimi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde artmaktadır. Hesaplamalarımıza göre, ülkemizde üretilen çikolatanın yaklaşık yüzde 25’i, şekerlemelerin ise yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketilmektedir. Söz konusu dönemlerde bayram şekeri ve çikolata satışlarının parasal karşılığı yaklaşık 500 milyon TL civarında olmaktadır." şeklinde konuştu.

Tüm İslam coğrafyasında kutlanan her iki dini bayramın, şekerli mamul ihracatına da olumlu katkı yaptığını dile getiren Kopuz, "Çikolata ve şekerlemelerin yanı sıra şekerli mamul tanımına giren tüm ürünler de düşünüldüğünde 2,3 milyar dolara yaklaşan şekerli mamul ihracatımızın yüzde 60’ına denk gelen bölümü bayram dönemlerinde gerçekleşmektedir." dedi.

\

- Türkiye'nin doğusu şekerci, batısı çikolatacı

ŞEMAD Başkanı Kopuz, geçmiş yıllardaki rakamların, bayramlarda gerçekleşen tüketime ilişkin genel bir eğilim olarak, doğu ve güneydoğu illerinde bayram şekeri ve diğer şekerli mamullerin, batıya doğru ilerledikçe de çikolata ve çikolatalı ürünlerin tüketiminin fazla olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye’de kayıt dışı, merdiven altı üretimin önüne geçilemeyen sektörlerin başında şekerli mamul sektörünün geldiğine işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde şekerli atıştırmalık tüketiminin sadece 4'te biri paketli ürünlerle gerçekleşmekte, geriye kalan 4'te 3'lük tüketim ise maalesef ev yapımı ya da nerede, nasıl, hangi koşullarda üretildiği belli olmayan ürünlerin tüketimi şeklinde olmaktadır. Bu veri, sektörde yaşanan kayıt dışılığı göstermesi bakımından çok çarpıcıdır."

- Merdiven altı üretime dikkat

Şemsi Kopuz, vatandaşların, Ramazan Bayramı'nı ağız tadıyla kutlaması için merdiven altı ürünlerden uzak durmasını, markalı, ambalajlı ürünleri tercih etmesini tavsiye etti.

Özellikle havaların ısınması göz önünde tutularak ambalajı bir şekilde deformasyona uğramış ürünlerin satın alınmaması uyarısında bulunan Kopuz, "Ürünü dış etkenlere karşı koruyan ambalajdaki en ufak bir zayıflık, ürünün belirlenen son tüketim tarihinden önce bozulmasına, bu da sağlık sorunlarına yol açabilir." dedi.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyorBabalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor
Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çikolata Şeker ŞEMAD Şemsi Kopuz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor

Babalar Günü alışverişinin dört birini elektronik ürünler oluşturuyor

Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü (2)

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı

Muhtar Kent'ten gençlere altın öğütler

Muhtar Kent'ten gençlere altın öğütler

Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Samanın fiyatı, geçen yıla oranla yüzde 100 arttı

Trump G-7 ortak bildirisine onay vermedi, Singapur’a geçiyor

Trump G-7 ortak bildirisine onay vermedi, Singapur’a geçiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.