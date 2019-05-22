FİNANS

Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya indirildi

Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü.

ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ABD menşeli 22 ürün kaleminin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya indirildi. Karar, 21 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

- Mütekabiliyet esası

Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uygulanan yüzde 50'lik gümrük tarifesinin yüzde 25'e indirildiğini açıklamasının ardından geldi. Mütekabiliyet esası çerçevesinde Türkiye de bazı ABD ürünlerine uyguladığı mali yükümlülüklerde aynı oranda indirime gitmiş oldu.

ABD yönetimi, 23 Mart 2018'den itibaren bazı çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatında sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

Söz konusu ürünlerde Türkiye ABD'ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Türkiye, 11 Haziran 2018'de çıkarılan kararla ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında bu ülkenin önlemine eşdeğer ek mali yükümlülük uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

ABD'nin 13 Ağustos 2018'de Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını iki katına çıkartmıştı.

ABD son olarak 17 Mayıs'ta Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştü.

- Yeni oranlar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilen bazı ABD menşeli ürünlerde uygulanacak yeni oranlar şöyle:

- Diğer sert kabuklu meyveler (Taze veya kurutulmuş- Kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) yüzde 10,

- Pirinç yüzde 25,

- Yenilen çeşitli gıda müstahzarları yüzde 10,

- Alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 70,

- Yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 30,

- Taş kömürü, taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 5,

- Taş kömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın), karni kömürü yüzde 5,

- Kalsine edilmemiş petrol koku yüzde 4,

- Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil), manikür ve pedikür müstahzarları 30,

- Poli (vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) yüzde 25,

- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 5,

- Plastikten diğer eşya ve "39.01" ile "39.14" pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 30,

- Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları yüzde 5,

- Sıvanmamış kağıt ve karton, her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt, el yapısı kağıt ve karton yüzde 10,

- Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları yüzde 10,

- Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar yüzde 25,

- Selüloz asetattan olanlar yüzde 30,

- Bazı demir ve çelik ürünleri yüzde 30,

- Diğer santrifuj pompalar yüzde 10,

- Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (Sürücüyle birlikte 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 60,

- Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın radyografi veya radyoterapi cihazları dahil) yüzde 5.

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Anahtar Kelimeler:
abd ek mali yükümlülük Ticaret Bakanlığı türkiye

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