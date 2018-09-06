FİNANS

Bazı çiftçi borçları tarımsal desteklerden mahsup edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

Çiftçilerin vadesi geldiği halde ödemedikleri sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeliyle münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu, tarımsal destek ödemelerinden mahsup edilecek

Tarımsal destekleme ödemesinden yararlanmaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeliyle münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu, destek ödemelerinden mahsup edilebilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) "Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen

İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeliyle münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması ve borç bilgisinin tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya bildirilmesi halinde, banka tarafından borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş veya şirkete aktarıldıktan sonra kalan kısım çiftçiye ödenecek.

Ziraat Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığınca iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere ait TC kimlik numaraları veya vergi kimlik numaralarıyla DSİ ve su kullanıcı teşkilatları tarafından iletilen borçlu su kullanıcısı TC kimlik numaralarını veya vergi kimlik numaralarını eşleştirecek ve borç tutarını destekleme ödemelerinden mahsup ederek DSİ veya su kullanıcı teşkilatların banka nezdinde açılmış hesaplarına aktaracak.

Tahsilatı alan birim, çiftçileri mahsuplaşma işlemiyle ilgili olarak bir hafta içinde kısa mesajla bilgilendirecek.

Destekleme ödemelerinden borç tutarının tahsil edilmesi, alacaklıların bankaya "borç bildirim önceliği" sırasına göre yapılacak. Borç tutarı, destekleme ödemesinden az ise borcun tamamı, fazla ise destekleme ödemesi tutarı kadarı mahsup edilecek.

Borca ilişkin itiraz, su kullanıcıların borçlu olduğu DSİ, su kullanıcı teşkilatı veya şirkete yapılacak.

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