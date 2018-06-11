Bazı il ve ilçelerdeki mükelleflerin beyanname verme süresi belirlendi

Van, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde mücbir sebep halinin ilan edildiği 23 Ekim 2011 tarihinden 31 Mayıs 2017'ye kadar mükellefler tarafından verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresi yeniden yapılandırmanın ardından 31 Ağustos 2018 olarak tespit edildi.

Maliye Bakanlığının, "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Van, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz İlçelerinde 6736 sayılı ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarındaki ilgili maddeler kapsamında mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, 7143 sayılı kanunla yeniden belirlenen, mücbir sebep dönemine ilişkin vergi beyannameleri ve bildirimlerine ilişkin esaslar belirlendi.

Mücbir sebep halinin ilan edildiği 23 Ekim 2011 tarihinden bu durumun sona erdiği 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 31 Ağustos 2018'e kadar her bir dönem itibarıyla ayrı ayrı verilmesi gerekiyor.

Verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin vadesi 31 Ağustos 2018 olacak ve ilk taksiti eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde otuz eşit taksitte ödenecek. Ödenen bu vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacak.

Söz konusu taksitlendirme işlemi için mükelleflerden herhangi bir başvuru alınmayacak, bu işlem vergi dairesi tarafından resen yapılacak.

