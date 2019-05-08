FİNANS

Bazı ithal ürünler için beyanname şartı

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Veteriner kontrolüne tabi hayvansal ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde ürün beyannamesinin bulunması da gerekecek

Veteriner kontrolüne tabi hayvansal ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından ya da bir antrepodan, sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevkiyatına veteriner giriş belgesi ve ürün beyannamesinin eşlik etmesi gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2016/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili yönetmeliğe göre veteriner kontrolüne tabi olan hayvansal ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından ya da bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevkiyatına veteriner giriş belgesi ve ürün beyannamesi eşlik edecek.

İşletmeciler, beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 gün içinde ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletecek.

Sevkiyatların izlenebilirliğini sağlayacak kayıtların, veteriner giriş belgesinin ve beyannamenin özel referans numarasını içermesi gerekecek.

Resmi veteriner hekim veya onun gözetimi altındaki yardımcı sağlık personeli, kaynaklarını ve varışlarını doğrulamak için depolama sırasında sevkiyatların belge ve kimlik kontrollerini yapacak. Antrepolardan gönderilen tüm sevkiyatların ilgili belgelerle çıkış yaptığı kontrol edilecek.

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hayvansal ve bitkisel ürünler resmi gazete Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner

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