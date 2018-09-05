FİNANS

Bazı kimyasal ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Bazı kimyasal ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Sanayide ham madde veya ara mal olarak kullanılan bazı kimyasal ürünlerin ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bazı kimyasal ürünlerin ithalatında 15 Şubat 2019'a kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açıldı.

Buna göre, minimum yüzde 99,5 saflıktaki çeşitli özelliklere sahip asetilaseton ürünlerinin ithalatında 550 tona kadar, kuru ağırlığı hesaplandığında yüzde 55 veya daha fazla sodyum lignosülfonat içeren sodyum lignosülfonat sulu çözeltisi ithalatında ise 900 tona kadar tarife kontenjanı açıldı.

Karar kapsamındaki ürünler, açılan kontenjan doğrultusunda sıfır gümrükle ithal edilebilecek.

Bu karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek.

Öte yandan Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, karar kapsamındaki ürünlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemiyle başvuru ve kullanım esasları düzenlendi.

Buna göre, söz konusu ürün için açılan tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılacak. Tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayiciler, 10 iş günü içinde bakanlığa başvuracak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış tarife kontenjanı miktarına eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanacak.

Talep edilen miktarın, açılan tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve firmaların önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

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