Bazı kimyasalların ithalatında tarife kontenjanı esasları düzenlendi

Sanayide ham madde veya ara mal olarak kullanılan bazı kimyasalların ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtım ve kullanım esasları belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemiyle başvuru ve kullanım esasları düzenlendi.

Artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerle tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılındaki ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Buna göre, fosforöz asit, trikloroetilen, asetik asit, sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizörün, belirlenen miktarlarda ithalatında gümrük vergisi uygulanmayacak.

LED diyotlu baskılı devre kartlarının 40 milyon adete kadar ithalatında da gümrük vergisi alınmayacak.

Tarife kontenjanları 15 Şubat 2020'ye kadar geçerli olacak.

