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Bazı tarım ürünlerinde sıfır gümrük vergisi uygulaması kaldırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Bazı tarım ürünleri ithalatında sıfır gümrük vergisinin uygulandığı tarife kontenjanı uygulaması hakkındaki karar yürürlükten kaldırıdı.Miktarına göre sıfır gümrük vergisinin uygulandığı tarım ürünleri arasında süt ve krema, tereyağı, palm yağı, soya yağı, ayçiçeği yağı, hardal yağı da bulunuyordu.  Resmi Gazete'de bugün yayımlanan bir karar ile 27 Ağustos 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulaması yürürlükten kaldırıdı.

Gökhan Artan / İstanbul, 7 Aralık (DHA) Bazı tarım ürünleri ithalatında sıfır gümrük vergisinin uygulandığı tarife kontenjanı uygulaması hakkındaki karar yürürlükten kaldırıdı.Miktarına göre sıfır gümrük vergisinin uygulandığı tarım ürünleri arasında süt ve krema, tereyağı, palm yağı, soya yağı, ayçiçeği yağı, hardal yağı da bulunuyordu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan bir karar ile 27 Ağustos 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulaması yürürlükten kaldırıdı. 2 bin 500 ton ile 9 bin ton arasında değişen bazı tarım ürünlerinin ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanıyordu. Yürürlükten kaldırılan karar kapsamında 2018 yılında düzenlenen ithalat lisansları 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILAN ÜRÜNLER VE KONTENJAN MİKTARI(TON) ŞÖYLEYDİ:

Süt ve krema(konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içerenler),2500

Tereyağı 2000,

Msır nişastası 1000,

Soyulmuş 7000

Soya yağı ve fraksiyonları 9000

Palm yağı ve fraksiyonları 9000

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonlar 9000

Rep,kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları 9000

Hindistan cevizi(kopra), palm çekirdeği veya babassuyağları bunların fraksiyonları(rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimsayal olarak değiştirilmemiş) 9000

Diğer bitkisel sabit ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları 9000

Yerfıstığı,pamuk tohumu, soya ve ayçiçeği tohum yağları,palm çekirdeği,illipe,hindistan cevizi,rep tohumu ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle yüzde 50'den az olan diğer yağlar 9000

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