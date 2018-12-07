Bazı tarım ürünlerinde sıfır gümrük vergisi uygulaması kaldırıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 7 Aralık (DHA) Bazı tarım ürünleri ithalatında sıfır gümrük vergisinin uygulandığı tarife kontenjanı uygulaması hakkındaki karar yürürlükten kaldırıdı.Miktarına göre sıfır gümrük vergisinin uygulandığı tarım ürünleri arasında süt ve krema, tereyağı, palm yağı, soya yağı, ayçiçeği yağı, hardal yağı da bulunuyordu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan bir karar ile 27 Ağustos 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulaması yürürlükten kaldırıdı. 2 bin 500 ton ile 9 bin ton arasında değişen bazı tarım ürünlerinin ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanıyordu. Yürürlükten kaldırılan karar kapsamında 2018 yılında düzenlenen ithalat lisansları 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILAN ÜRÜNLER VE KONTENJAN MİKTARI(TON) ŞÖYLEYDİ:

Süt ve krema(konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içerenler),2500

Tereyağı 2000,

Msır nişastası 1000,