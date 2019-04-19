Bazı taşınmazların özelleştirilmesinde süre uzatımı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihalelerinin tarihi ile son teklif verme sürelerini uzattı.

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca köyündeki taşınmazların, üzerindeki yapılarla bir bütün halinde, özelleştirilmesine ilişkin ihale 16 Mayıs'a ertelendi.

Söz konusu ihaleye dair şartname de 14 Mayıs'a kadar teslim alınabilecek.

Öte yandan, Adana'nın Sarıçam, Gaziantep'in Şahinbey, Kırıkkale'nin Yahşihan, Afyonkarahisar'ın Merkez, Emirdağ, Şuhut ilçeleri ile Aksaray, Bayburt ve Niğde'nin Merkez, Kırşehir'in Mucur, İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme süresi 12 Haziran'a kadar uzatıldı.

