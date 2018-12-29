Bazı ürünlerin ithalatına ilişkin tebliğler yayımlandı

Bazı radyoaktif maddeler, kara yolu taşıtları, patlayıcı maddeler ve gübrenin de aralarında olduğu ürünlerin ithalatında, ilgili kurumların düzenleyeceği uygunluk belgesi istenecek.

Ticaret Bakanlığının söz konusu ürünlerin ithalatını kapsayan tebliğleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bazı radyoaktif maddelerle bunların kullanıldığı cihazların ithalinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacak.

Kimi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalinde Tarım ve Orman Bakanlığının, kadastral haritalar hariç yalnız kara, hava ve deniz haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanların yanı sıra yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgilerinin ithalatında ilgili komutanlıkların düzenleyeceği uygunluk belgesi talep edilecek.

Yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ve motosikletlerin de aralarında bulunduğu bazı kara yolu taşıt araçlarının ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya Bakanlığın yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gerekecek.