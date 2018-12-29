FİNANS

Bazı ürünlerin ithalatına ilişkin tebliğler yayımlandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 09:52 | Son Güncelleme

Bazı harp silahları, radyoaktif maddeler, kara yolu taşıtları, patlayıcı maddeler ve gübrenin de aralarında bulunduğu ürünlerin ithalatında, ilgili kurumların düzenleyeceği uygunluk belgesi aranacak

Bazı radyoaktif maddeler, kara yolu taşıtları, patlayıcı maddeler ve gübrenin de aralarında olduğu ürünlerin ithalatında, ilgili kurumların düzenleyeceği uygunluk belgesi istenecek.

Ticaret Bakanlığının söz konusu ürünlerin ithalatını kapsayan tebliğleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bazı radyoaktif maddelerle bunların kullanıldığı cihazların ithalinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacak.

Kimi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalinde Tarım ve Orman Bakanlığının, kadastral haritalar hariç yalnız kara, hava ve deniz haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanların yanı sıra yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgilerinin ithalatında ilgili komutanlıkların düzenleyeceği uygunluk belgesi talep edilecek.

Yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ve motosikletlerin de aralarında bulunduğu bazı kara yolu taşıt araçlarının ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya Bakanlığın yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gerekecek.

Balonlar, hava gemileri, zirai ilaçlama amacıyla kullanılan uçaklarla yolcu taşımaya mahsus sivil hava taşıtlarının ithalinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacak.

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlarla yalnız çek kağıtları hariç) serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde ve hariçte işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulması halinde Ticaret Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı istenecek.

Benzen, solvent, hekzan ve heptanın aralarında yer aldığı iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin

ithalinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimince düzenlenecek kontrol belgesine sahip olmak gerekecek.

Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat, mikrobiyal gübre, fosfatlı veya potaslı mineral ya da kimyasal gübreler gibi ürünlerin ithalinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.

Ayrıca yurt içinde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak. Fuarın bitiminden sonra, söz konusu malların kesin ithalatı gerçekleştirilebilecek.

Harp silahlarıyla revolver ve tabancalara ait parçalar da ilgili kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilecek.

Tebliğler 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

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