FİNANS

Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Endonezya, Kamboçya, Ukrayna ve Vietnam'ın aralarında bulunduğu 14 ülke menşeli sanayi ürünlerinin, AB üzerinden ithalatında vergi kaybını önlemeye yönelik düzenlemeye gidildi

Endonezya, Kamboçya, Ukrayna ve Vietnam'ın aralarında bulunduğu 14 ülke menşeli sanayi ürünlerinin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri üzerinden ithal edilmeleri sonucu ortaya çıkabilecek vergi kaybını önlemeye yönelik düzenleme yapıldı.

Bakanlar Kurulunun "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Etiyopya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli sanayi ürünlerinin (bazı kimyasal ürünler, deri ve deriden eşyalar, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, makine, cihazlar, saatler ve oyuncaklar gibi) trafik sapması ile AB ülkeleri üzerinden gümrük vergisine tabi olmaksızın ya da düşük gümrük vergisi oranlarıyla ithal edilmeleri sonucu ortaya çıkabilecek vergi kaybının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ek mali yükümlülük tahsil edilecek.

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Bakanlar Kurulu kararı Ekonomi Bakanlığı resmi gazete

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