Bazı yabancı menşeli tarım ürünlerinin tarife kontenjanında değişiklik

Avrupa Birliği (AB) ve Moldova menşeli bazı peynir çeşitleri, tereyağı ve maltlık arpa ithalatında açılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, "talep toplama" yöntemiyle yapılacak.

Ticaret Bakanlığının "AB ve Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB ve Moldova menşeli bazı tarım ürünlerinin tahsisat yönteminde değişikliğe gidildi.

Bu ülkelerden ithal edilen bazı peynir çeşitleri, tereyağı ve maltlık arpa gibi ürünler için açılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, "talep toplama" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

